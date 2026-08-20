140.000 Fans in St. Pölten
Heißer Auftakt für Frequency! Mit Larsson, Lorde & Kraftklub
Mumford and Sons (2010), Ed Sheeran (2012), Imagine Dragons (2013) und natürlich Billie Eilish (2019) – Weltstars, die am Frequency Festival nicht als Headliner auftraten, sondern "nur" den Anheizer machten. Auch heute, zum Start des Hitfestivals in St. Pölten, gibt’s vor dem vermeintlichen Top-Act Kraftklub, die ab 23.45 Uhr ihre Vollpower-Hit-Show "Sterben in Karl-Marx-Stadt" zünden, eigentlich deutlich interessanteste Acts.
140.000 Fans und 50 Top-Acts in St. Pölten
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Die schwedische Hit-Queen Zara Larsson, die mit "Lush Life" den TikTok-Hit des Sommers liefert, steht schon um 18.15 Uhr auf der Bühne. Gefolgt von den coolen Indie-Rockern Fontaines D.C. (19.45 Uhr) und dem größten Festival-Highlight. Lorde legt um 21.45 Uhr gleich mit der Grammy-dotierten Hymne "Royals" los und zündet dann zu Chart-Krachern wie "Green Light" und der Essenz der letzten CD "Virgin" eine beindruckende Avantgarde-Show.
Das sind die Frequency Highlights am 20. 8.:
- 13.25 Uhr: Lovehead
- 14.15 Uhr: DJ Antoine
- 15.40 Uhr: Ravyn Lenae
- 16.45 Uhr: SDP
- 17.30 Uhr: Cascada
- 18.15 Uhr: Zara Larsson
- 19.45 Uhr: Fontaines D.C.
- 20.45 Uhr: Camo & Krooked
- 21.45 Uhr: Lorde
- 23.45 Uhr: Kraftklub
Über 140.000 Fans sind bei der coolen Drei-Tages Sause an der Traisen dabei. Und 50 Top-Acts auf gleich vier Bühnen. Am Freitag gibt’s u.a. Sido, Natasha Bedingfield, Paul Kalkbrenner und die israelische Pop-Königin Noga Erez, die gerade mit der Doku "Noga" der Bergmann-Brüder auch unsere Kinos erobert.
Am Samstag setzen Chart-Aufregerin Ikkimel, Cen Karson, Ski Aggu und die Twenty One Pilots („Stressed Out“) das große Festival Finale. Das nächste Frequency steigt vom 19. bis 21. August 2027. Wohl mit Bilderbuch.
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