Heißer Auftakt für Frequency! Mit Larsson, Lorde & Kraftklub

Woodstock liegt jetzt an der Traisen. 140.000 Fans rocken jetzt bis Samstag am Frequency Festival in St. Pölten ab. Zum Opening gibt’s heute auch Zara Larsson und Lorde. Dazu die neue Show von Kraftklub.

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Mumford and Sons (2010), Ed Sheeran (2012), Imagine Dragons (2013) und natürlich Billie Eilish (2019) – Weltstars, die am Frequency Festival nicht als Headliner auftraten, sondern "nur" den Anheizer machten. Auch heute, zum Start des Hitfestivals in St. Pölten, gibt’s vor dem vermeintlichen Top-Act Kraftklub, die ab 23.45 Uhr ihre Vollpower-Hit-Show "Sterben in Karl-Marx-Stadt" zünden, eigentlich deutlich interessanteste Acts.

140.000 Fans und 50 Top-Acts in St. Pölten

Grian Chatten von Fontaines D.C. will auch in St. Pölten mit Rock auftreten. © Getty Images

Die schwedische Hit-Queen Zara Larsson, die mit "Lush Life" den TikTok-Hit des Sommers liefert, steht schon um 18.15 Uhr auf der Bühne. Gefolgt von den coolen Indie-Rockern Fontaines D.C. (19.45 Uhr) und dem größten Festival-Highlight. Lorde legt um 21.45 Uhr gleich mit der Grammy-dotierten Hymne "Royals" los und zündet dann zu Chart-Krachern wie "Green Light" und der Essenz der letzten CD "Virgin" eine beindruckende Avantgarde-Show.

Lorde liefert bei ihrem Österreich-Debüt eine heiße Avantgarde-Show. © WireImage

Kraftklub sind am 20. August die 1. Headliner. © Getty Images

Das sind die Frequency Highlights am 20. 8.:

13.25 Uhr: Lovehead

14.15 Uhr: DJ Antoine

15.40 Uhr: Ravyn Lenae

16.45 Uhr: SDP

17.30 Uhr: Cascada

18.15 Uhr: Zara Larsson

19.45 Uhr: Fontaines D.C.

20.45 Uhr: Camo & Krooked

21.45 Uhr: Lorde

23.45 Uhr: Kraftklub

Noga Erez rockt mit Doku "Noga" unsere Kinos und am 21. August auch in St. Pölten. © Redferns

Über 140.000 Fans sind bei der coolen Drei-Tages Sause an der Traisen dabei. Und 50 Top-Acts auf gleich vier Bühnen. Am Freitag gibt’s u.a. Sido, Natasha Bedingfield, Paul Kalkbrenner und die israelische Pop-Königin Noga Erez, die gerade mit der Doku "Noga" der Bergmann-Brüder auch unsere Kinos erobert.

Twenty One Pilots setzen am 22. August das Festival-Finale. © Kevin Mazur/Getty Images for iHe

Am Samstag setzen Chart-Aufregerin Ikkimel, Cen Karson, Ski Aggu und die Twenty One Pilots („Stressed Out“) das große Festival Finale. Das nächste Frequency steigt vom 19. bis 21. August 2027. Wohl mit Bilderbuch.