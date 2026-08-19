Kanye West spielt in Russland auf - um 1.618 Euro!

Die Musikwelt boykottiert Russland wegen dem Ukraine-Krieg. Nur Kanye West spielt dort trotzdem auf. Im Oktober gibt er 2 Konzerte in St. Petersburg. Zu geschmalzenen Preisen.

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Seit die russischen Streitkräfte 2022 in die Ukraine einmarschiert sind, weigern sich viele Künstler, im Land aufzutreten. Einer spielt jetzt trotzdem auf: Dauer-Aufreger Kanye West! Für den 10. und 11. Oktober hat Kanye unter seinem aktuellen Künstlernamen Ye die Gazprom Arena in St. Petersburg gebucht. Der Ansturm auf die Tickets ist enorm: Keine 24 Stunden nach dem Vorverkaufsstart sind die Karten bereits ausverkauft. Und das trotz geschmalzener Preise

Tickets für Kanye kosten bis zu 1.618 Euro!

Kanye West spielt im Oktober in St. Petersburg auf. © Instagram

Laut BBC kosteten die Karten im 70.000er-Venue nämlich zwischen 9.000 Rubel (91 Euro) und 160.000 Rubel (1.618 Euro). Kanye will dabei auf einer überdimensionalen Weltkugel abrocken.

Im Zentrum der Konzerte steht eine überdimensionale Weltkugel. © Anadolu via Getty Images

Die Konzerte in St. Petersburg sind Teil seiner laufenden, umstrittenen Comeback-Tournee, die im April im SoFi Stadium in Kalifornien begann und ihn seither unter anderem in die Niederlande und die Türkei führte. Für den Auftritt in Istanbul behauptete Ye, den Rekord für das größte Stadionkonzert gebrochen zu haben. Mit 118.000 Zusehern.

Kanye West sorgt mit seiner Tournee für Daueraufregung. © China News Service via Getty Ima

Während die kommenden Konzerte in Albanien, Spanien, Portugal und Chicago wie geplant stattfinden sollen, wurden viele andere Termine abgesagt – eine Folge der wiederholten antisemitischen Äußerungen des Rappers und der Verwendung von Nazi-Symbolik.

"Kanye soll russische Lieder spielen!"

Für die Auftritte in St. Petersburg schlägt der russische Abgeordnete Vitaly Milonov Kanye einen besonderen Zugang vor: "Er soll traditionelle russische Lieder statt seines üblichen Sets spielen. Vielleicht hört er danach auf mit seinen ekelhaften Aktionen und wird ein normaler Mensch."