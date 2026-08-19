Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 20.08.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

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Star-Astrologin Gerda Rogers. © oe24/Kernmayer

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Heute finden Sie schnell Kontakt. Trotzdem nicht leichtsinnig werden!

Heute finden Sie schnell Kontakt. Trotzdem nicht leichtsinnig werden! Beruf: Nicht zu maßlos in Ihren Ansprüchen! Kompromisse sind sinnvoller.

Nicht zu maßlos in Ihren Ansprüchen! Kompromisse sind sinnvoller. Fitness: Mehr Energie, starke Motivation. Nur nicht wieder zu angriffslustig!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Keine Angst vor spontanen Begegnungen! Lassen Sie sich aufmuntern!

Keine Angst vor spontanen Begegnungen! Lassen Sie sich aufmuntern! Beruf: Guter Tag, um sich zu einigen. Es ist aber wichtig, schnell zu reagieren.

Guter Tag, um sich zu einigen. Es ist aber wichtig, schnell zu reagieren. Fitness: Bessere Nerven, daher ruhig flotter! Viel Bewegung und frische Luft!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Heute ist das Klima ziemlich unruhig! Hören Sie viel aufmerksamer zu!

Heute ist das Klima ziemlich unruhig! Hören Sie viel aufmerksamer zu! Beruf: Gutes Verhandlungsklima, wenn Sie prinzipielle Vorgaben akzeptieren.

Gutes Verhandlungsklima, wenn Sie prinzipielle Vorgaben akzeptieren. Fitness: Schwimmen Sie mit dem Strom, dann ersparen Sie sich unnötigen Stress!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Ganz locker! Mit großen Erwartungen fühlt man sich heute überfordert.

Ganz locker! Mit großen Erwartungen fühlt man sich heute überfordert. Beruf: Viel zu tun, aber alles zu schnell? Guter Teamgeist braucht Toleranz.

Viel zu tun, aber alles zu schnell? Guter Teamgeist braucht Toleranz. Fitness: Ruhe und kühlen Kopf bewahren! Konzentration auf den nächsten Schritt.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Aufregende Begegnungen? Immer mit der Ruhe, bloß nicht zu stürmisch!

Aufregende Begegnungen? Immer mit der Ruhe, bloß nicht zu stürmisch! Beruf: Taktieren Sie geduldig, sonst überfordern Sie andere mit Ihren Plänen!

Taktieren Sie geduldig, sonst überfordern Sie andere mit Ihren Plänen! Fitness: Bewegung an der frischen Luft! Damit bündeln Sie Ihre Energie besser.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Ziemlich angespannte Stimmung. Hören Sie erst mal ganz gelassen zu!

Ziemlich angespannte Stimmung. Hören Sie erst mal ganz gelassen zu! Beruf: Andere zu belehren ist keine gute Idee. Offener Austausch ist wichtig.

Andere zu belehren ist keine gute Idee. Offener Austausch ist wichtig. Fitness: Langsamer und kleinere Schritte! Und zur Entspannung öfter durchatmen!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Wer nicht zu weit gehen will, sollte auch nicht mit dem Feuer spielen.

Wer nicht zu weit gehen will, sollte auch nicht mit dem Feuer spielen. Beruf: Nicht zu schnell entscheiden, finanzielle Fragen gründlicher prüfen!

Nicht zu schnell entscheiden, finanzielle Fragen gründlicher prüfen! Fitness: Verschaffen Sie sich mehr Auslauf! Der regt auch Ihren Intellekt an.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Offener und spontaner! Aussprachen funktionieren heute auch besser.

Offener und spontaner! Aussprachen funktionieren heute auch besser. Beruf: Wirken Sie aktiv an neuen Vorhaben mit, dann lässt sich mehr bewegen.

Wirken Sie aktiv an neuen Vorhaben mit, dann lässt sich mehr bewegen. Fitness: Austausch mit anderen verbessern und gemeinsam Lebensfreude tanken!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Sie wirken sicher sehr ansprechend. Packen Sie neue Chancen am Schopf!

Sie wirken sicher sehr ansprechend. Packen Sie neue Chancen am Schopf! Beruf: Sie sind mental und intellektuell stark. Guter Tag für Präsentationen.

Sie sind mental und intellektuell stark. Guter Tag für Präsentationen. Fitness: Sie sind motiviert und fokussiert. Ideal, um sich neu zu organisieren.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Seien Sie für alles offen, dann klappen auch Aussprachen viel besser.

Seien Sie für alles offen, dann klappen auch Aussprachen viel besser. Beruf: Eine gute strategische Chance, sich kompromissbereit zu arrangieren.

Eine gute strategische Chance, sich kompromissbereit zu arrangieren. Fitness: Betätigen Sie sich wieder mal kreativ! Der Geist braucht Anregungen.

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Heute ist Lebensfreude angesagt. Auch die Verständigung klappt besser.

Heute ist Lebensfreude angesagt. Auch die Verständigung klappt besser. Beruf: Es geht wieder zügiger voran. Differenzen lassen sich auch bereinigen.

Es geht wieder zügiger voran. Differenzen lassen sich auch bereinigen. Fitness: Endlich wieder bessere Konzentration. Betätigen Sie sich sportlich!

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.