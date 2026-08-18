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Neuer Trailer

"Vergebung ist schwer!" Oasis brechen endlich ihr Schweigen

Thomas Zeidler-Künz
von
Zwei Männer stehen nebeneinander vor hellem Hintergrund, beide schauen ernst in die Kamera.
© Simon Emmett
Es ist der Musikfilm des Jahres. Am 9. September verraten Liam und Noel Gallagher mit "Don’t Look Back in Anger" die Hintergründe zum unerwarteten Comeback. Jetzt gibt‘s den 1. Trailer und damit die ersten emotionalen Wortspenden.
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"Die Songs sind das eine, aber ich hatte vergessen, was er den Leuten bedeutet. Ich war auf diese überwältigende Anteilnahme überhaupt nicht vorbereitet. Ich hatte überhaupt nicht begriffen, was er den Menschen bedeutete." Noel Gallagher kommt erstmals seit 17 Jahren über seine Bruder Liam ins Schwärmen. Der neue, Dienstag Nachmittag veröffentlichte Trailer zum für 9. September erwarteten Kino-Doku "Don’t Look Back in Anger" liefert endlich einige heißersehnte Hintergrundinfos zum größten Comeback der jüngsten Musikgeschichte. 2025 gingen Oasis ja nach 16 Jahren Streit wieder auf Tournee. 41 Konzerte, die 2,888 Millionen Fans begeisterten.

Hier sehen Sie den ersten Oasis-Trailer:

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Zwei Musiker auf der Bühne vor einer großen Menschenmenge, rotes Licht beleuchtet sie.
Neuer Trailer zeigt die Hintergründe zur Oasis-Verbrüderung © YouTube

Interviews dazu gab es keine. Bis jetzt! In der Kino-Doku, bei der schon der Trailer die erste Annäherung bei den Proben zeigt, wollen Liam und Noel nun endlich ihre Verbrüderung erklären. "So, wie das geendet hat, war das inakzeptabel" spricht Liam dabei auch über den Split im Jahr 2009, während Noel erstmals seine große Bedenken rund um die Reunion in Worte fasst: "Ich möchte diese Spannungen nicht wieder aufleben lassen. Wird alles wieder auseinanderfallen? Vergebung ist schwer."

Ein Mann mit Gitarre sitzt nachdenklich vor einem Mikrofon auf einer Bühne mit dunklem Vorhang.
Noel Gallagher war von Oasis-Comeback nicht sofort überzeugt. © YouTube
Ein Sänger steht vor einem Mikrofon auf einer dunklen Bühne, im Hintergrund ist ein Schlagzeug.
Liam Gallagher war die treibende Kraft. © YouTube

Untermalt von emotionalen Bildern, die den weltweiten Fan-Hype und die tränenreichen Konzertmomente zeigen, geben sich die sonst so rauen Oasis-Brüder dabei so offenherzig wie nie: "Wir haben alle Scheiße geredet, die wir nicht wirklich so gemeint haben. Jetzt haben wir die Chance, das Image der Band zu verändern!"

Noch mehr Lebensweisheiten der Oasis-Brüder gibt’s am 9. September bei uns im Kino. Und 2027 wieder auf der Bühne. Die Daten einer Europa-Tournee, die u.a.  in Manchester, Knebworth, Glasgow, Dublin, München, Paris, Rom und Madrid stoppen soll, werden in den nächsten Wochen erwartet.

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