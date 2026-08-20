Andrea Bocelli kommt ganz ohne Extrawünsche nach Wien

30.000 Fans feiern am Samstag das erste Klassik-Konzert seit 1996 im Happel Stadion. Klaus Leutgeb holt seinen Freund, den Star-Tenor Andrea Bocelli, mit der spektakulären "Romanza 30th Anniversary" Show nach Wien.

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Klaus Leutgeb bringt Andrea Bocelli nach Wien. © Leutgeb Entertainment Group

"Maestro ist ein Segen. Wir kennen uns seit 2011. Er ist ein ganz besonderer Mensch, Musiker und Freund." Veranstaltungs-Zampano Klaus Leutgeb, der heuer ja auch noch Helene Fischer nach Schladming bringt, schwärmt von seinem großen Klassik-Coup: Andrea Bocelli. Am Samstag (22.August) lässt Leutgeb den Star-Tenor im Wiener Ernst-Happel-Stadion aufspielen. Als erst zweites Klassik-Konzert im Kickeroval nach den 3 Tenören (José Carreras, Plácido Domingo und Luciano Pavarotti) 1996. Und als einziges Bocelli-Konzert im deutschsprachigen Raum. 30.000 Fans werden bei der einmaligen Klassik-Crossover-Show erwartet. Ein voller Erfolg. Die letzten Karten für den Konzerthit gibt es bei oeticket und ticket24.at

30 Jahre nach den 3 Tenören bringt Andrea Bocelli am Samstag die Klassische Musik ins Happel-Stadion. © Leutgeb Entertainment Group

Das Stadion wird für Hit-Show "Romanza 30th Anniversary" komplett bestuhlt. Auch am Rasen. Am Programm stehen Arien aus „Rigoletto", "Der Barbier von Sevilla" oder "Il Trovatore". Dazu gibt’s die Highlights aus der "West Side Story", ein Ennio-Morricone-Medley und die Essenz der Referenz-CD "Romanza", der Bocelli begleitet von großem Orchester und Chor als Zugabe noch „Time to Say Goodbye" draufsetzen könnte.

So aufregend das Programm, so bescheiden sind freilich die Backstage-Wünsche. "Er hat keine Extrawünsche. Er braucht in der Garderobe nur seine Instrumente, wie Keyboard oder Querflöte, denn er liebt es Backstage zu musizieren."