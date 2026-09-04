George Clooney über den Tod seiner Schwester

Bei den Filmfestspielen in Venedig wurde George Clooney ungewöhnlich persönlich. Der Hollywood-Star sprach über den Tod seiner Schwester und darüber, wie sehr ihn der Abschied verändert hat.

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Während einer Gesprächsrunde in Venedig erzählte der 65-Jährige von seiner Schwester Adelia "Ada" Zeidler. Sie war im vergangenen Jahr an Krebs erkrankt und starb nur kurze Zeit später.

"Meine Schwester, der ich sehr nahestand, erkrankte letztes Jahr an Krebs und starb sehr schnell", sagte Clooney. Besonders bewegend schilderte er, dass er bei ihr war, als sie starb.

Er habe ihre Hand gehalten und in diesem Moment verstanden, wie vergänglich das Leben ist. "Es war erst vor wenigen Minuten, dass sie und ich noch kleine Kinder waren", sagte der Schauspieler.

Clooney: "Die Zeit vergeht so schnell"

Der Verlust habe ihm einmal mehr vor Augen geführt, wie schnell die Zeit vergeht. Für Clooney gibt es daraus eine klare Konsequenz: Er wolle die Freude im Leben bewusster suchen.

"Man muss nach Freude suchen, und man muss sie einfordern", erklärte er. Diese Freude müsse man nicht nur für sich selbst finden, sondern auch für die eigene Familie und Freunde.

"Niemand, den ich kenne, ist bisher zurückgekommen"

Auch über die Frage, was nach dem Tod kommt, sprach Clooney offen.

"Ich weiß nicht, was nach dem Tod passiert", sagte er. "Niemand, den ich kenne, ist bisher zurückgekommen und hat mir genau erzählt, wie es abläuft."

George Clooney und seine Frau Amal in Venedig. © Getty Images

Deshalb konzentriere er sich auf das Leben, das er kenne. Für dieses Leben müsse man nach Freude suchen und versuchen, sie auch mit den Menschen zu teilen, die einem wichtig sind.

Clooneys Schwester Adelia "Ada" Zeidler starb im Dezember 2025. George Clooney hat keine weiteren Geschwister.