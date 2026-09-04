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Neue Single

Helene Fischer: Liebes-Show mit ihrem Thomas in Wien

Helene Fischer
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Die Schlager-Queen veröffentlichte ihren neuen Hit "An meiner Seite". Das Video zur Hommage an ihren Thomas Seitel wurde beim Wien-Konzert gedreht.
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Neues von Helene Fischer: Der Schlager-Star hat eine neue Single herausgebracht. "An meiner Seite" ist die zweite Auskopplung nach dem Song "Heute Nacht" aus dem neuen Studioalbum der 42-Jährigen, das demnächst erscheinen soll. "Wir sind die perfekte Synergie, wenn die ganze Welt in Trümmern liegt", singt sie darin. Oder "Du bist meine Fackel in dem Wind." Im Refrain dann geht es so: "Tag und Nacht, Du bist an meiner Seite. Stark und schwach, Du stehst an meiner Seite."

Fischer-Fans kennen das Lied schon von der großen Stadion-Tour Sommer. Das Video zum Song wurde bei Fischer Wien-Konzert im Ernst Happel Stadion gedreht.

Akrobatik-Auftritt mit Partner Thomas

"Tag und Nacht. Du bist an meiner Seite. Stark und schwach. Du stehst an meiner Seite. Hart auf Hart. Du lässt mich nie alleine!" Innige Zeilen für ihren Thomas Seitel, mit denen Helene Fischer im Sommer für das große Herzbeben sorgte. Zum Song "An meiner Seite" lieferte sie ja auch im Wiener Happel Stadion die große Liebesshow mit dem Vater ihrer beiden Töchter. Atemberaubende Hochseil-Akrobatik-Einlagen, verliebte Blicke, herzliche Liebkosungen und sogar ein Kuss inklusive.

Das Paar wirbelte dabei in silbernen Glitzeroutfits und in schwindelerregender Höhe über dem Publikum. Mehr als 20 Millionen Mal sind Szenen aus diesen Auftritten in sozialen Netzwerken angeklickt worden, wie die Plattenfirma mitteilt. Aus dem gemeinsamen Auftritt beim Konzert in Wien ist nun das Musikvideo geworden.

Helene Fischer
Helene Fischer © Universal Music

Es war das emotionelle Highlight ihrer bahnbrechenden 360-Grad-Show. So verliebt und innig hat man Helene noch nie gesehen. 750.000 Fans haben den romantischen Liebes-Song bei den Konzerten schon gehört – jetzt kann die ganze Welt mitschmachten.

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Chartspitze mit "Heute Nacht"

Mit dem Vorgänger von "An meiner Seite", der ersten Singleauskopplung "Heute Nacht", die bei Magenta TV zum Soundtrack der Fußball-WM der Männer wurde, schaffte die 42-Jährige es übrigens zum ersten Mal als Solo-Künstlerin an die Spitze der deutschen Charts. Das Lied landete eine Woche nach seiner Veröffentlichung auf Platz eins der offiziellen Deutschen Charts.

Offiziell vorgestellt werden sollte der neue Song im neuen Musikvideo und bei der Verleihung der "Goldenen Henne" in Leipzig. Dazu kommt Helenes Weihnachts-Show und natürlich ihre zwei Auftritte im Dezember beim Ski-Opening in Schladming.

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