Top-Filme am Sonntag

High-Speed & Action bei Fast & Furious 9

Gerne würde Dom Toretto mit seiner Letty und der Familie in Ruhe leben. Doch da taucht überraschend sein Bruder Jakob auf, mit dem Dom seit Jahrzehnten keinen Kontakt hatte, denn er macht Jakob dafür verantwortlich, Schuld am Unfalltod ihres Vaters zu sein. Dafür will sich Jakob nun rächen und hat gefährliche Verstärkung mitgebracht: die skrupellose Cyber-Terroristin Cipher. Dom und seine alte Crew nehmen den Kampf gegen sie auf.

The Rock verirrt sich in "Jumanji: The Next Level" in ein Videospiel

"Jumanji" geht in eine weitere Runde: Seit ihrem letzten Abenteuer haben sich Spencer, Martha, Bethany und Fridge ein stückweit auseinandergelebt. In den Ferien wollen sie sich wiedersehen, doch das Treffen verläuft anders als gedacht, denn Spencer lässt sich wieder in das mysteriöse Videospiel "Jumanji" hineinziehen und muss nun von seinen Freunden gerettet werden. Der Clou: Die Spieler sind im nächsten Level gelandet und müssen unbekannte Herausforderungen meistern.

Ben Affleck sorgt als Autist für Spannung: "The Accountant"

Thriller mit Oscar-Gewinner Ben Affleck als Buchhalter mit einer überragenden mathematischen Begabung: Christian Wolff nutzt sein kleines Steuerberatungsbüro als Tarnung, um für Organisationen, die Dreck am Stecken haben, die Bücher zu frisieren _ bis ihm der findige Steuerfahnder Ray King auf die Schliche kommt. Daraufhin nimmt Chris einen legalen Auftrag an und stößt auf eine Verschwörung von ungeahnten Ausmaßen.