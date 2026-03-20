Martin-Luther-Platz wird bald neu gestaltet

Am 7. April startet die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes und der Johann-Konrad-Vogel-Straße in Linz. Das Projekt soll mehr Grün, Schatten und Aufenthaltsqualität in der Innenstadt schaffen.

Mit dem geplanten Baustart am 7. April beginnt die Neugestaltung des Martin-Luther-Platzes und der Johann-Konrad-Vogel-Straße. Dies wurde am 19. März im Linzer Gemeinderat beschlossen. Das Projekt wertet einen zentralen Bereich der Linzer Innenstadt entlang der Landstraße auf und schafft mehr Raum für Aufenthalt, Begegnung und Gestaltung. Platz und Straße entwickeln sich zu einem zusammenhängenden Stadtraum für Bewohner, Besucher und Geschäftstreibende.

Geplant sind zwölf Pflanzbeete mit schattenspendenden Ulmen, neue Sitzelemente und ein barrierefreier Trinkbrunnen. Am Martin-Luther-Platz entsteht zudem eine entsiegelte, versickerungsfähige Schotterfläche mit neun Gleditschien, darunter drei bestehende Bäume. Die neuen Baumstandorte folgen dem Schwammstadtprinzip und speichern Regenwasser, das langsam an den Stadtraum abgegeben wird.

Facelifting für Johann-Konrad-Vogel-Straße

Auch die Johann-Konrad-Vogel-Straße verändert ihr Gesicht. Der bestehende Asphalt wird durch Pflaster ersetzt, die Gehsteige werden an das Fahrbahnniveau angeglichen und die Straße wird zur Begegnungszone umgebaut. Südlich der Kirche entsteht mit Luthers Garten ein weiterer Freiraum für die evangelische Kirchengemeinde für Veranstaltungen, Begegnung und Dialog. Die Fertigstellung ist bis Ende Oktober dieses Jahres vorgesehen. Die Baufirma übernimmt danach drei Jahre lang die Anwuchs- und Erhaltungspflege.

Im Zuge der Ausschreibung der Bauleistungen zeigte sich, dass der ursprünglich veranschlagte Kostenrahmen von rund 759.000 Euro aufgrund von Kostensteigerungen und zusätzlicher, für die Umsetzung notwendiger Leistungen nicht ausreicht. Dazu zählen unter anderem verpflichtende Bauaufsicht und Baukoordination, zusätzliche Fachleistungen sowie höhere Kosten bei der Infrastruktur, etwa der Kanalumlegung. Auch mögliche Mehrkosten für die Entsorgung von Baurestmassen wurden vorsorglich berücksichtigt.

Gesamtkosten belaufen sich nun auf 995.400 Euro

Die Gesamtkosten für die Neugestaltung belaufen sich nun auf rund 995.400 Euro inklusive Umsatzsteuer. Die Finanzierung erfolgt weiterhin gemeinsam durch die Stadt Linz und die Evangelische Pfarrgemeinde auf Basis der bestehenden Kooperationsvereinbarung.

„Mit dem Baustart setzen wir einen wichtigen Schritt für die Weiterentwicklung unserer Innenstadt. Der Martin-Luther-Platz wird zu einem Ort, an dem Begegnung, Aufenthaltsqualität und städtebauliche Qualität zusammenfinden. So schaffen wir mitten in Linz mehr Lebensqualität für Anrainer*innen, Gäste und Geschäftsleute“, sagt Bürgermeister Dietmar Prammer.

„Wir gestalten den Martin-Luther-Platz und die Johann-Konrad-Vogel Straße bewusst als zusammenhängenden Stadtraum. Die neue Begegnungszone schafft eine attraktive Verbindung zwischen Hessenplatz und Landstraße. Damit verbessern wir Komfort und Sicherheit im Herzen der Innenstadt“, betont Vizestadtchef Martin Hajart.