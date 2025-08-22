Villach bekommt eine Schaubrauerei

Die 22 Mitarbeiter sollen beschäftigt bleiben.

Ktn. Franz Huditz übernimmt ab dem 1. September den Brauhof in Villach. Das traditionsreiche Lokal soll mit einer Schau-Brauerei wieder mehr Gäste anziehen. Trotz der schwierigen Lage in der Gastronomie bleibt die Belegschaft unverändert.

Die Brauunion arbeitet bereits an einer Schau-Brauerei, die bis Juni fertiggestellt werden soll. Huditz, der auch in der Wirtschaftskammer tätig ist, beschönigt die allgemeine Branchen-Stimmungslage gegenüber dem ORF nicht: „Gastronomie war immer ein hartes Business und ist jetzt ein beinhartes Business geworden. Man muss mehr auf die Zahlen schauen, als früher.“