Xabi Alonso verkündet seinen Abschied von Bayer Leverkusen

Xabi Alonso wird den deutschen Fußball-Bundesligisten Bayer Leverkusen nach dieser Saison verlassen und möglicherweise Real Madrid übernehmen.

Der Spanier bestätigte die Trennung bei einer Pressekonferenz am Freitag. Zuvor hatte die spanische Zeitung "Marca" berichtet, dass Alonso bei Real Madrid auf Carlo Ancelotti folgen und einen Dreijahresvertrag unterschreiben soll. Bestätigung gab es dafür freilich keine.

"Diese Woche haben sich der Club und ich darauf verständigt, dass es meine letzten zwei Spiele als Leverkusen-Trainer sein werden. Es ist der richtige Moment, es bekanntzugeben. Nun haben wir Klarheit", sagte Alonso in Leverkusen. Damit endet im Sommer nach mehr als zweieinhalb Jahren die erfolgreichste Ära der Club-Geschichte, die dem Verein 2024 die erste deutsche Fußball-Meisterschaft beschert hatte. Die Partie gegen Borussia Dortmund am Sonntag wird damit Alonsos letztes Heimspiel in Leverkusen sein.

Alonso bei Club-WM noch nicht an Reals Seitenlinie

Laut "Marca" sollen sich Real und Ancelotti bereits nach dem Champions-League-Aus gegen Arsenal entschieden haben, getrennte Wege zu gehen. Noch unklar sei demnach, wer während der Club-WM u.a. gegen Red Bull Salzburg an der Seitenlinie bei Real stehen wird. Eine Option könnte der Direktor Profifußball, Santiago Solari, sein. Alonso würde dann zur neuen Saison übernehmen.

Für Alonso wäre es die Rückkehr nach Madrid, wo er einst als Spieler seine größte Zeit erlebte und mit dem Club die Königsklasse sowie die Meisterschaft und den Pokal gewann. Für die Königlichen hatte Alonso von 2009 bis 2014 gespielt, bevor er zu Bayern München wechselte. Nach seiner aktiven Karriere startete der 43-Jährige bei Real auch im Jugendbereich seine Trainer-Laufbahn.

Erfolgreiche Zeit

Alonso wurde am 5. Oktober 2022 als Trainer präsentiert. Damals befand sich Leverkusen nach einem enttäuschenden Start in der Abstiegszone. In der ersten Saison wurde er 6. und konnte sich für die Europa League qualifizieren.

In seiner zweiten Saison schrieb Alonso mit seinem Team Geschichte. Sie waren das erste Team in der Bundesliga-Historie, welches ungeschlagen Meister wurde. Ebenfalls holte sich die Werkself den DFB-Pokal und somit das erste Double in der Vereinsgeschichte. Die einzige Niederlage geschah im Europa-League-Finale. Dort verloren sie klar mit 3:0 gegen das italienische Team Atalanta Bergamo.