Ohne Curry: Deutliche Niederlage für Warriors in Minneapolis

Ohne den verletzten Stephen Curry haben die Golden State Warriors im NBA-Play-offs klar gegen die Minnesota Timberwolves verloren.

Der Basketball-Superstar fehlt dem ehemaligen Serienmeister wegen einer Zerrung im Oberschenkel noch mindestens zwei weitere Spiele und verfolgte das 93:117 in Alltagskleidung von der Bank. Die beiden kommenden Partien finden in San Francisco statt. Dass Curry mitwirken kann, ist unwahrscheinlich. Er hatte sich im ersten Spiel der Serie verletzt.

Ohne ihren besten Spieler Curry gerieten die Warriors in Minneapolis sofort in Rückstand. Ehe Jimmy Butler nach fast fünf Minuten den ersten Korb erzielte, lag das Team bereits 0:13 hinten. Mit Ausnahme einer kurzen Phase im dritten Viertel waren die Gastgeber danach durchgehend zweistellig vorn und sicherten sich den 1:1-Ausgleich in der Serie.

Trotz Verletzung

Timberwolves-Star Anthony Edwards knickte in der ersten Halbzeit um und ging unter offenbar großen Schmerzen in die Kabine. Zur zweiten Hälfte spielte Edwards aber wieder mit und kam am Ende auf 20 Punkte und neun Rebounds. Bester Werfer war Edwards Teamkollege Julius Randle mit 24 Punkten.

NBA-Ergebnis vom Donnerstag - Play-off, 2. Runde ("best of seven"): Western Conference: Minnesota Timberwolves - Golden State Warriors 117:93. Stand in Serie: 1:1.