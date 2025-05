Betis Sevilla folgt Chelsea nach Krimi ins Conference-Leage-Finale

Das Finale der Conference League lautet Betis Sevilla gegen Chelsea FC. Die Spanier setzen sich nach einem Verlängerungs-Krimi gegen Fiorentina durch, die Londoner ziehen mit einem ungefährdeten 1:0-Sieg gegen Rapid-Bezwinger Djurgarden in das Endspiel ein.

Chelsea und Betis Sevilla bestreiten das Finale der Fußball-Conference-League am 28. Mai in Wroclaw. Die Londoner setzten sich im Halbfinale gegen Rapid-Bezwinger Djurgården Stockholm problemlos durch, gewannen nach dem 4:1-Auswärtssieg auch das Rückspiel am Donnerstag 1:0 (1:0). Im zweiten Halbfinale gab es einen Nachschlag: Die Fiorentina egalisierte daheim gegen Betis mit einem 2:1 (2:1) nach 90 Minuten das Hinspiel-1:2, in der Verlängerung schaffte Sevilla aber das 2:2.

Chelsea, mit dem 16-jährigen Reggie Walsh erstmals in der Startelf, kontrollierte gegen den schwedischen Außenseiter das Match und gewann durch ein Tor von Kiernan Dewsbury-Hall (38.). Chelsea könnte damit der erste Club werden, der sowohl Champions League (2012, 2021) und Europa League (2013, 2019) als auch Conference League gewinnt.

Verhindern kann das nur noch Real Betis. Die Andalusier waren mit einem knappen Polster nach Florenz gereist und erhöhten den Vorsprung durch ein Freistoß-Tor von Antony aus gut 20 Metern ins Torhüter-Eck (30.). Der Deutsche Robin Gosens stellte mit zwei Kopfball-Treffern jeweils nach einem Eckball (34., 42.) aber noch vor der Pause den Gleichstand her. Da in der zweiten Hälfte keine Tore fielen, gab es eine 30-minütige Zugabe. Dort wurde Abde Ezzalzouli nach einem stark vorgetragenen Angriff zum Matchwinner für die Gäste (97.).