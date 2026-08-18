After Eight macht Schluss mit Minze! Das sind die 3 neuen Sorten

Wer an After Eight denkt, hat sofort die dünnen Täfelchen aus dunkler Schokolade mit ihrer intensiven Pfefferminzcreme im Kopf. Doch nun wagt Nestlé das Unvorstellbare: Der Hersteller bringt erstmals After Eight völlig ohne Minze auf den Markt.

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Die einen lieben sie, die anderen verziehen schon beim Gedanken daran das Gesicht: Kaum eine Süßigkeit spaltet die Gemüter so sehr wie After Eight. Seit der Markeneinführung im Jahr 1962 waren die Schokoladentäfelchen untrennbar mit ihrem intensiven Pfefferminz-Geschmack verbunden. Doch nicht jeder ist ein Fan der erfrischenden Füllung. Genau deshalb öffnet Nestlé nun das Sortiment für alle, die das feine Nascherlebnis aus den kleinen Kuverts lieben, aber bisher einen großen Bogen um Minze gemacht haben.

Das sind die 3 neuen After Eight Sorten

© Leipold/City-Press

Ab September 2026 stehen gleich drei neue Sorten in den Supermarktregalen und alle drei kommen zu 100 % ohne Pfefferminze aus:

Caramel Flavour (Dauerhaft im Sortiment): Hier trifft zartschmelzende Milchschokolade auf eine unwiderstehlich cremige Karamellnote. Diese Sorte wird dauerhaft ins Portfolio aufgenommen und verspricht echtes Suchtpotenzial für gemütliche Abende auf der Couch.

Hier trifft zartschmelzende Milchschokolade auf eine unwiderstehlich cremige Karamellnote. Diese Sorte wird dauerhaft ins Portfolio aufgenommen und verspricht echtes Suchtpotenzial für gemütliche Abende auf der Couch. Orange (Limited Edition): Passend zur anstehenden Pralinensaison kommt diese fruchtige Variante in die Regale. Knackige Zartbitterschokolade vereint sich mit einer frischen, spritzigen Orangennote.

Passend zur anstehenden Pralinensaison kommt diese fruchtige Variante in die Regale. Knackige Zartbitterschokolade vereint sich mit einer frischen, spritzigen Orangennote. Raspberry (Limited Edition): Wer es lieber beerenstark mag, wird "Raspberry" lieben. Dunkle Schokolade wird hier mit einer süß-fruchtigen Himbeernote kombiniert. Perfekt zum Verschenken oder selbst Vernaschen.

Das unverwechselbare Markenerlebnis ändert sich nicht. Auch die neuen Sorten kommen in der bekannten 200-Gramm-Packung und die Täfelchen sind weiterhin einzeln in den charakteristischen dunklen Papier-Kuverts verpackt. Allerdings verpasst Nestlé der gesamten Marke ein moderneres Verpackungsdesign.

Minz-Fans können aufatmen

© Nestlé

Die klassische Pfefferminz-Version wird natürlich nicht aus den Regalen verschwinden. After Eight macht lediglich Schluss mit der strengen Exklusivität der Minze und erweitert seinen Horizont. Cornelia Hellingrath von Nestlé Deutschland erklärt, dass die Marke zwar viele treue Minz-Fans habe, man aber das große Potenzial sehe, mit neuen Aromen endlich auch weitere Konsumenten für die feinen Pralinen zu begeistern. Vielleicht wird aus dem eingefleischten After-Eight-Gegner ja schon bald ein echter Fan.