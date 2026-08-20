Fratelli Barbaro startet internationale Expansion

Die erfolgreiche österreichische Food-Marke Fratelli Barbaro steht vor dem nächsten Coup ihrer noch jungen Firmengeschichte. Nach dem fulminanten Erfolg im heimischen Handel weiten die Brüder Luigi Jr. und Antonio Barbaro ihr Imperium nun nach Deutschland, Slowenien und in die Schweiz aus.

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Die Expansion in den deutschsprachigen Raum und nach Osteuropa markiert für das Wiener Familienunternehmen Fratelli Barbaro den Beginn eines neuen Kapitels. Nachdem sich die Produkte im heimischen Lebensmitteleinzelhandel fest etablieren konnten, visieren die beiden Gründer Luigi Jr. und Antonio Barbaro nun strategisch wichtige Nachbarländer an. Ziel der Expansion nach Deutschland, in die Schweiz und nach Slowenien ist es, das Konzept der gehobenen italienischen Restaurantqualität für zuhause auch einem internationalen Publikum zugänglich zu machen. Die Vorbereitungen für den Export laufen im Hintergrund bereits auf Hochtouren, da die Nachfrage nach authentischen italienischen Premium-Produkten europaweit steigt.

Für die Brüder ist dieser Schritt die logische Konsequenz aus der rasanten Entwicklung der letzten Monate. Sie wollen beweisen, dass die im österreichischen Handel erprobten Convenience-Konzepte nahtlos auf größere Märkte übertragen werden können. Besonders der deutsche Markt bietet mit seiner enormen Kaufkraft und der Vorliebe für italienische Küche ein riesiges Potenzial für die Marke Fratelli Barbaro.

Wiener Gastro-Fundament als Qualitätsgarant

Der internationale Erfolg von Fratelli Barbaro basiert auf einer tief verwurzelten Familientradition. Als Söhne des bekannten Wiener Promi-Gastronomen Luigi Barbaro Senior lernten die Brüder das Handwerk der Gastronomie von klein auf. Die Familie betreibt in Wien renommierte Gastronomiebetriebe wie die vom Guide MICHELIN ausgezeichnete Trattoria Martinelli und die traditionsreiche Regina Margherita, eine der bekanntesten Pizzerien in ganz Österreich. Dieses gastronomische Know-how bildet das Fundament für die gesamte Retail-Marke.

Anstatt auf billige Massenproduktion zu setzen, arbeiten Luigi und Antonio Barbaro direkt mit ausgewählten italienischen Produzenten zusammen. Jedes Produkt wird so entwickelt, dass es den hohen Ansprüchen der eigenen Restaurantküchen gerecht wird. So entstand in kürzester Zeit eine Produktwelt von rund 25 Artikeln, die nun auch den internationalen Markt erobern soll:

Feinste Pastasorten und authentische, mediterrane Sughi.

Frische Pestos und süße, traditionelle Desserts wie Panettone.

Knusprige Pizza-Kreationen und moderne Convenience-Produkte.

© Barbaro Gastronomie

Billa-Erfolg als Sprungbrett

Als wichtigster Türöffner für die geplante Expansion im Ausland gilt der beeindruckende Erfolg im österreichischen Lebensmittelhandel. Vor allem der jüngste Produktstart der Marke sorgte in der Branche für Aufsehen: Die neuen Olivenöl-Sprays in den Sorten Classico, Lemon und Chili. Hochwertiges italienisches Olivenöl Extra Vergine trifft hierbei auf eine innovative Spray-Technologie, die eine besonders sparsame und gleichmäßige Dosierung ermöglicht.

Der Verkaufsstart in Österreich übertraf alle Prognosen. Binnen kürzester Zeit waren die Sprays in vielen Filialen restlos ausverkauft. Mittlerweile sind alle drei Sorten fest in mehr als 800 BILLA und BILLA PLUS Filialen in ganz Österreich gelistet. Dieser sensationelle Erfolg im heimischen Handel dient nun als erstklassige Referenz für die Verhandlungen mit internationalen Handelspartnern in Deutschland, Slowenien und der Schweiz. Die Barbaro-Brüder sind überzeugt, dass der Trend zu bewusster Ernährung und praktischer Handhabung in der Küche auch in den neuen Exportmärkten auf große Begeisterung stoßen wird.