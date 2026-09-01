Sensation: Die k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner eröffnet in Innsbruck

Die weltberühmte k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner hat heute, am 1. September, ihren ersten Standort außerhalb von Bad Ischl im neuen Innsbrucker Quartier DAS RAIQA eröffnet. Damit expandiert das Traditionsunternehmen erstmals in seiner langen Geschichte über die Grenzen von Bad Ischl hinaus.

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Es ist eine süße Premiere, die fast 200 Jahre Anlauf genommen hat. Seit der Gründung im Jahr 1832 war die k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner ausschließlich an ihrem Heimatstandort in Bad Ischl vertreten. Nun wagt das Traditionshaus unter der Leitung von Philipp Zauner, der das Familienunternehmen bereits in der siebten Generation führt, den historischen Schritt nach Tirol. Mit Erfolg: Der Ansturm auf den Pop-up-Store war so groß, dass bereits beim Einräumen der Regale die ersten Kunden Schlange standen.

Riesiger Ansturm freut die Betreiber

Wie Philipp Zauner berichtet sichtlich gerührt: "Noch während wir den Store eingeräumt haben, wollten die ersten Passanten bereits bei uns einkaufen. Ein schöneres Willkommen in Innsbruck hätten wir uns kaum wünschen können." Die hohe Nachfrage beweist, dass die Marke Zauner auch nach fast zwei Jahrhunderten nichts von ihrer Anziehungskraft verloren hat.

© Luca Jaenichen für Zauner

Das "Very Best of Zauner" auf 40 Quadratmetern

Was erwartet die Besucher? Auf kompakten 40 m² präsentiert die Traditionskonditorei rund 60 ihrer beliebtesten Spezialitäten. Allen voran natürlich der Zaunerstollen, umgeben von feinster Confiserie, zartem Gebäck und echten Hausklassikern. Ergänzt wird das Sortiment durch wechselnde saisonale Highlights: vom Allerheiligenstriezel über liebevoll gestaltete Adventkalender bis hin zu süßen Neujahrs-Glücksbringern.

Die Qualität bleibt dabei zu 100 % original. Produziert wird weiterhin ausschließlich in der historischen Backstube in Bad Ischl, von wo aus die süßen Köstlichkeiten frisch nach Tirol geliefert werden. Ein besonderes Highlight im Store ist zudem ein beeindruckendes Schaustück, das die hohe Handwerkskunst der Ischler Manufaktur aus nächster Nähe zeigt.

© Luca Jaenichen für Zauner

Persönliche Verbindung mit Innsbruck

Dass die traditionsreiche k.u.k. Hofzuckerbäckerei Zauner nach 194 Jahren Firmengeschichte ihren ersten Standort außerhalb von Bad Ischl ausgerechnet in Innsbruck eröffnet, ist einer ganz besonderen Verbindung zu verdanken. Geschäftsführer Philipp Zauner hat eine persönliche Beziehung zur Tiroler Landeshauptstadt. Während seiner Studienzeit hat er sich in die Stadt verliebt und hier unvergessliche Jahre verbracht. Als sich nun die einmalige Gelegenheit im neuen Quartier DAS RAIQA bot, zögerte er nicht lange. Für ihn schließt sich damit ein Kreis.

Große Ehre für die Stadt Innsbruck

Auch Bürgermeister Johannes Anzengruber zeigt sich begeistert über den prominenten Neuzugang und betont die enorme Strahlkraft der Stadt Innsbruck, die solche Traditionsmarken anzieht. Der Pop-up-Store ist vorerst als Pilotprojekt bis Ende Jänner 2027 angelegt. Die kommenden Monate versprechen eine aufregende Genussreise für alle Tirolerinnen, Tiroler und die zahlreichen internationalen Gäste der Stadt, die nun kaiserliches Flair direkt vor der Haustüre genießen können.