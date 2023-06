Rapid zittert sich im Finish nach Europa

Der Thriller um Europa blieb am letzten Spieltag aus. Obwohl Rapid in Klagenfurt verliert, kann die Austria die letzte Chance auf die Conference-League-Quali nicht nutzen. Für die Veilchen geht es nächste Woche im Play-off gegen den Sieger zwsichen Lustenau und WAC weiter.

Rapid Wien hat den vierten Platz in der Fußball-Bundesliga behalten und darf damit im Sommer in der dritten Runde der Conference-League-Qualifikation in den Europacup einsteigen. Die Grün-Weißen verloren am Samstag in der letzten Runde bei Austria Klagenfurt zwar mit 1:2. Da die Austria zeitgleich daheim gegen Meister Salzburg nur 1:1 spielte, reichte das aber. Im sportlich bedeutungslosen Duell zwischen Sturm und dem Liga-Dritten LASK gewann der Vizemeister aus Graz mit 2:0.

1:2 - Rapid verbaschiedet sich mit Niederlage gegen Klagenfurt in den Urlaub

2:0 - Sturm feiert souveränen Sieg zum Saisonabschluss gegen den LASK

Die Austria, die in der Abschlusstabelle der Meistergruppe einen Punkt hinter dem Stadtrivalen landete, hat damit in der kommenden Woche noch ein Heimspiel. Die Violetten müssen sich in Hin- und Rückspiel im Play-off gegen den Sieger der Begegnung WAC gegen Austria Lustenau durchsetzen. An Fronleichnam, dem 8. Juni, müssen die Wiener zunächst auswärts antreten, am 11. Juni steigt das Rückspiel. Der Sieger beginnt das neue Europacup-Jahr schon Ende Juli mit der zweiten Runde der Conference-League-Quali.