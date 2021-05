Liefering stößt Blau Weiß Linz von Spitze

Weil Blau Weiß Linz gegen Lafnitz nicht über ein 0:0 hinauskommt, lacht der FC Liefering dank eines 4:1 in Steyr von der Tabellenspitze.

Blau Weiß Linz hat die Tabellenführung in der 2. Fußball-Liga verloren. Die Oberösterreicher kamen trotz klarem Chancenplus am Freitagabend im Schlager der 27. Runde gegen den Dritten SV Lafnitz über ein torloses Remis nicht hinaus und fielen hinter den punktgleichen neuen Spitzenreiter FC Liefering zurück. Die "Jungbullen" setzten sich ohne Mühe bei Vorwärts Steyr mit 4:1 durch und sind in der Tabelle aufgrund eines Plus von einem Tor ganz oben.

Linzer vergeben elften Sieg in Folge

Für die Linzer endete eine zehn Spiele andauernde Siegesserie, sie verabsäumten es damit, als erstes Team in der 2. Liga-Geschichte elf Partien nacheinander für sich zu entscheiden. Die ersten drei Teams sind allesamt nicht aufstiegsberechtigt. Der Vierte Wacker Innsbruck hatte vor dem Abendspiel gegen den GAK elf Punkte Rückstand auf das Führungsduo. Eines der beiden Teams müsste noch eingeholt werden, um eine Relegation gegen den Bundesliga-Letzten im Kampf um den Aufstieg ins Oberhaus zu vermeiden. Ein sehr unrealistisches Szenario.

Unterbrechung wegen Hagel

Die Truppe von Coach Ronald Brunmayr war in Linz über 90 Minuten das gefährlichere Team, ließ allerdings ohne den verletzten Goalgetter und Liga-Toptorschützen Fabian Schubert viele Möglichkeiten aus. Das vor allem in der zweiten Hälfte, in der Kristijan Dobras (47., 57.) sowie Stefano Surdanovic (83.) und Oliver Filip (88.) einem Torerfolg sehr nahe kamen. Lafnitz-Tormann Andreas Zingl hielt sein Tor aber sauber. Die Partie wurde in der 59. Minute wegen eines Hagelschauers für einige Minuten unterbrochen.

Liefering in Steyr eiskalt

Liefering war in Steyr ungefährdet, Benjamin Sesko traf doppelt (3., 57.), zudem trugen sich auch der zuletzt in der Bundesliga auch bei Salzburg eingesetzte David Affengruber (41.) und Elias Havel (45.+2) in die Schützenliste ein. Für den elf Spiele ungeschlagenen neuen Tabellenführer war es der vierte Sieg in Folge.

Horn knackt FAC, Remis für Rapid II

Schlusslicht SV Horn feierte beim FAC nach 0:1-Rückstand einen 2:1-Erfolg. Zuvor waren die Waldviertler elf Spiele sieglos gewesen und hatten sechsmal en suite verloren. Der Vorletzte Rapid II trennte sich auswärts vom Siebenten Kapfenberg mit 1:1.