Schulstart
Schnell, einfach & gesund: Dieses Rezept werden Kinder lieben
Hausaufgaben, Termine, vielleicht noch Sport und irgendwo dazwischen soll plötzlich ein vollwertiges Mittag- oder Abendessen auf dem Tisch stehen. Gerade zum Schulstart darf es deshalb gerne unkompliziert sein. Noch besser, wenn die Kinder nicht schon beim Anblick des Gemüses die Nase rümpfen.
Eine gute Lösung sind Wraps mit Hähnchen, Gemüse und Joghurt-Dip. Sie sind schnell vorbereitet, lassen sich individuell befüllen und bringen gleichzeitig Eiweiß, Gemüse und Kohlenhydrate auf den Teller. Das Beste: Jede und jeder kann sich den eigenen Wrap selbst zusammenstellen.
Schnelle Gemüse-Hähnchen-Wraps
Zutaten für 4 Personen
- 4 Vollkorn-Wraps
- 300 g Hähnchenbrustfilet
- 1 rote Paprika
- 1 kleine Zucchini
- 1 Karotte
- 100 g Mais
- 150 g Naturjoghurt
- 1 TL mildes Paprikapulver
- 1 TL Kräuter
- 1 EL Olivenöl
- etwas Zitronensaft
- Salz und Pfeffer
- optional: geriebener Käse
Zubereitung
- Zutaten vorbereiten: Hähnchenbrust in kleine Stücke schneiden. Paprika, Zucchini und Karotte waschen und ebenfalls klein schneiden. Je kleiner das Gemüse ist, desto schneller wird es gar und desto weniger Anlass gibt es für Diskussionen am Esstisch.
- Hähnchen anbraten: Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und das Hähnchen darin einige Minuten rundherum anbraten. Mit Paprikapulver, Kräutern, Salz und Pfeffer würzen.
- Gemüse dazugeben: Paprika, Zucchini und Karotte in die Pfanne geben und alles etwa fünf bis sieben Minuten braten, bis das Gemüse weich, aber noch leicht knackig ist. Zum Schluss den Mais unterheben.
- Dip anrühren: Naturjoghurt mit einem Spritzer Zitronensaft, etwas Salz, Pfeffer und Kräutern verrühren.
- Wraps erwärmen: Die Wraps kurz in der Pfanne oder Mikrowelle erwärmen, damit sie schön weich werden.
- Befüllen und rollen: Wraps mit dem Joghurt-Dip bestreichen, Gemüse und Hähnchen darauf verteilen und nach Geschmack etwas geriebenen Käse darüberstreuen. Anschließend einrollen, fertig.
Schnell, bunt, gesund und ohne stundenlanges Kochen: Genau so darf Schulalltagsküche aussehen.
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