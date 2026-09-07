Schnell, einfach & gesund: Dieses Rezept werden Kinder lieben

Die Schule hat wieder begonnen und damit auch die tägliche Frage: Was gibt es heute zu essen? Dieses schnelle Rezept ist unkompliziert, sättigend und kommt auch bei kleinen Gourmets gut an.

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Hausaufgaben, Termine, vielleicht noch Sport und irgendwo dazwischen soll plötzlich ein vollwertiges Mittag- oder Abendessen auf dem Tisch stehen. Gerade zum Schulstart darf es deshalb gerne unkompliziert sein. Noch besser, wenn die Kinder nicht schon beim Anblick des Gemüses die Nase rümpfen.

Eine gute Lösung sind Wraps mit Hähnchen, Gemüse und Joghurt-Dip. Sie sind schnell vorbereitet, lassen sich individuell befüllen und bringen gleichzeitig Eiweiß, Gemüse und Kohlenhydrate auf den Teller. Das Beste: Jede und jeder kann sich den eigenen Wrap selbst zusammenstellen.

Schnelle Gemüse-Hähnchen-Wraps

Chicken fajita with vegetables wrapped in a whole wheat tortilla. A salad is on the side. © Getty Images/iStockphoto

Zutaten für 4 Personen

4 Vollkorn-Wraps

300 g Hähnchenbrustfilet

1 rote Paprika

1 kleine Zucchini

1 Karotte

100 g Mais

150 g Naturjoghurt

1 TL mildes Paprikapulver

1 TL Kräuter

1 EL Olivenöl

etwas Zitronensaft

Salz und Pfeffer

optional: geriebener Käse

Zubereitung

Zutaten vorbereiten: Hähnchenbrust in kleine Stücke schneiden. Paprika, Zucchini und Karotte waschen und ebenfalls klein schneiden. Je kleiner das Gemüse ist, desto schneller wird es gar und desto weniger Anlass gibt es für Diskussionen am Esstisch. Hähnchen anbraten: Das Olivenöl in einer großen Pfanne erhitzen und das Hähnchen darin einige Minuten rundherum anbraten. Mit Paprikapulver, Kräutern, Salz und Pfeffer würzen. Gemüse dazugeben: Paprika, Zucchini und Karotte in die Pfanne geben und alles etwa fünf bis sieben Minuten braten, bis das Gemüse weich, aber noch leicht knackig ist. Zum Schluss den Mais unterheben. Dip anrühren: Naturjoghurt mit einem Spritzer Zitronensaft, etwas Salz, Pfeffer und Kräutern verrühren. Wraps erwärmen: Die Wraps kurz in der Pfanne oder Mikrowelle erwärmen, damit sie schön weich werden. Befüllen und rollen: Wraps mit dem Joghurt-Dip bestreichen, Gemüse und Hähnchen darauf verteilen und nach Geschmack etwas geriebenen Käse darüberstreuen. Anschließend einrollen, fertig.

Schnell, bunt, gesund und ohne stundenlanges Kochen: Genau so darf Schulalltagsküche aussehen.