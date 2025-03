Familie jahrzehntelang vermisst: Jetzt kommen neue Details ans Licht

Familie Martin wird seit 1958 vermisst. Damals löste sie sich in der Vorweihnachtszeit in Luft auf - jetzt kommen nach 67 Jahren erschreckende Details ans Licht.

Der mysteriöse Fall um Familie Martin: Ehefrau Barbara, der Gatte Ken Martin und ihre drei kleinen Töchter kehrten 1958 nach einem Einkauf nicht mehr zurück. Nur die Leichen der beiden jüngsten Kinder wurden später gefunden. Von den Eltern und einem Mädchen fehlt bis heute jede Spur.

Jetzt wird bekannt, dass ein Taucher das Auto der Familie im Columbia River im US-Staat Oregon entdeckt hat. Denn seit dem Verschwinden der Familie in 1958, war unklar, was passiert ein könnte. Jetzt lässt sich womöglich ein roter Faden durch das Mysterium ziehen. Die Mitglieder wollten damals einen Tannenbaum besorgen und noch Grün zum Schmücken bei einer Schlucht am Columbia River sammeln. Von dort aus fehlte jede weitere Spur von ihnen.

Nun vermuten die örtlichen Behörden, dass das Auto in den Fluss gestürzt sein könnte. Denn die Leiche der jüngsten Tochter wurde im Columbia River gefunden. Einen Tag später auch ihre Schwester - allerdings erst 40 Kilometer flussaufwärts.

Das Auto, das mittlerweile ein Wrack ist wurde jetzt von einem Taucher gefunden, darin fand man jedoch keine menschlichen Überreste mehr.