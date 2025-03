Kameras auf Damen-WC montiert: Spanner (43) vor Gericht

Ein 43-Jähriger muss sich in Wels vor Gericht verantworten.

Heftige Vorwürfe gegen einen 43-Jährigen: Er steht am Montag vor Gericht, weil er 2024 am Feldkirchner Badesee, Bezirk Urfahr-Umgebung, in den Damentoiletten heimlich Kameras montiert haben soll, um Frauen und Mädchen am Klo zu beobachten. Ein Mitarbeiter hatte die Löcher und die Kameras beim Putzen gefunden.

Die Aufnahmen der unwissenden Opfer, die an zwei Tagen gefilmt wurden, wurden auf seinem Handy und auch anderen Datenträgern entdeckt.

Fotos von Mädchen beim Geschlechtsverkehr

Dem mutmaßlichen Spanner wird zudem der Besitz von Kinderpornografie vorgeworfen. Dabei soll es sich um Nacktbilder von Mädchen beim Geschlechtsverkehr mit Männern handeln. Das Material soll der 43-Jährige sich von Februar 2023 bis August 2024 besorgt haben. Dem Beschuldigten drohen bei einer Verurteilung bis zu drei Jahre Haft.