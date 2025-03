Große Trauer um "Harry Potter"-Star Simon Fisher-Becker: Er wurde nur 63

Der Harry-Potter-Darsteller Simon Fisher-Becker ist im Alter von 63 Jahren gestorben.

Der Harry-Potter-Darsteller Simon Fisher-Becker ist im Alter von 63 Jahren gestorben, wie seine Agentin mitteilte. Kim Barry, bestätigte, dass Simon - bekannt für seine wiederkehrende Rolle in Doctor Who - am Sonntag verstorben ist.

Bekannt aus Doctor Who

Simon ist vor allem für seine Rolle an der Seite von Matt Smith in der fünften und sechsten Staffel der BBC-Science-Fiction-Serie bekannt. Berühmt wurde er auch durch seine Rolle als Geist „The Fat Friar“ in der Verfilmung von Harry Potter und der Stein der Weisen aus dem Jahr 2001.

In einer Erklärung seiner Agentur gegenüber Metro heißt es: „Mit Simon Fisher-Becker habe ich heute nicht nur einen Kunden verloren, sondern auch einen engen persönlichen Freund aus 15 Jahren.“

Nie vergessen werde ich das

Und Weiter: "Ich werde nie den Anruf vergessen, den ich mit ihm führte, als ihm die Rolle des Dorium Moldovar in der BBC-Serie Dr. Who angeboten wurde. Simon war auch ein Schriftsteller, ein Anekdotenerzähler und ein großartiger Redner. Er hat mir sehr geholfen und war freundlich, liebenswürdig und an jedem interessiert. Mein Beileid gilt seinem Ehemann Tony, seinem Bruder, seinen Nichten und Neffen und seiner Schar von Fans."