Wörthersee-Marathon: 8.500 Läufer rund um See

Am 27. September findet erstmals der Wörthersee Marathon mit Start und Ziel im Strandbad Klagenfurt statt.

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Der Wörthersee Marathon am Sonntag, 27. September führt über 42,195 Kilometer einmal rund um den See. Neben dem klassischen Marathon stehen auch der "Powerade Team-Marathon" sowie der Halbmarathon "The Wild Beauty – 21K" auf dem Programm. Alle Bewerbe starten um 9 Uhr beim Strandbad Klagenfurt. Während Marathon und Team-Marathon wieder in Klagenfurt enden, befindet sich das Ziel des Halbmarathons beim Schlosshotel Velden. Die Veranstaltung ist mit 8.500 Teilnehmern aus 36 Nationen bereits seit Juli ausgebucht.

Insgesamt sorgen 42 Sanitäter, fünf Notärzte sowie 25 weitere Mitarbeiter aus den Bereichen Einsatzleitung, Logistik und Kommunikation für die sanitätsdienstliche Versorgung der Teilnehmer und Besucher.

"Die Teilnehmenden werden jünger und immer mehr Frauen starten ihre persönliche Laufreise. Wir feiern den Wörthersee Marathon als gemeinsames Fest der Region. Ein Viertel der Läufer*innen kommen aus Kärnten. Gleichzeitig ist es uns gelungen, die Veranstaltung österreichweit und international zu positionieren“, freut sich die Geschäftsführerin der WS Marathon GmbH. Die Startnummer gilt als Ticket für die Nahverkehrszüge.