Sommer verlängern? Diese Ziele sind warm und überraschend günstig

Auch wenn wir noch mitten im August sind: Der Herbst nähert sich mit großen Schritten. Wer sich noch nicht vom Sommer verabschieden möchte, muss dafür nicht gleich ein halbes Vermögen für einen Langstreckenflug in die Karibik ausgeben.

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Der Herbst ist eigentlich die absolute Top-Jahreszeit für schlaue Urlauber. Warum? Die Schulferien sind in den meisten Ländern vorbei, die extremen Hitzewellen des Sommers klingen ab und vor allem: Die Preise für Flüge und Hotels sinken drastisch. Hier sind unsere Favoriten, bei denen Sie in der goldenen Jahreszeit noch richtig viel Sonne für wenig Geld tanken können.

Apulien & Kalabrien

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Die Toskana und die Amalfiküste sind Ihnen zu teuer? Dann drehen Sie den Kompass gen Süden – bis ganz an die Spitze des italienischen Stiefels. Apulien, der Absatz, und Kalabrien, die Stiefelspitze, sind im Herbst echte Off-Season-Träume. Während Nordeuropa bereits im Regen versinkt, locken hier milde 20 bis 25 Grad: In Apulien schlendern Sie durch die strahlend weißen Gassen von Ostuni, in Kalabrien genießen Sie die Sonne hoch über den Klippen von Tropea. Die drückende Sommerhitze ist vorbei, die Strände sind angenehm leer und auch die Preise für Ferienwohnungen und köstliches lokales Essen sinken deutlich.

Tunesien

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Sie suchen nach echtem Wüsten-Flair und endlosen Sandstränden, ohne acht Stunden fliegen zu müssen? Tunesien feiert aktuell ein echtes Comeback als Geheimtipp für Budget-Reisende. Auf der Insel Djerba oder in den Küstenorten rund um Hammamet herrschen im Herbst grandiose Bedingungen: Luft und Rotes Meer sind oft noch um die 25 Grad warm. Für das Geld, das Sie auf den Kanaren für ein Mittelklasse-Zimmer bezahlen, bekommen Sie in Tunesien oft schon ein Rundum-Sorglos-Paket in einer 4-Sterne-Anlage. Perfekt für den schmalen Geldbeutel!.

Kaş, Türkei

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Wenn man an die Türkei denkt, fallen einem sofort gigantische All-Inclusive-Resorts ein. Aber es geht auch anders. Das kleine Fischerdorf Kaş an der Lykischen Küste ist ein Traum voller Bougainvilleen, kleinen Boutiquen und gemütlichen Cafés. Im Herbst herrscht hier oft noch echtes T-Shirt-Wetter mit bis zu 27 Grad. Sie können im türkisblauen Meer schnorcheln, über den berühmten Lykischen Weg wandern oder antike Ruinen bestaunen. Durch den günstigen Wechselkurs der türkischen Lira lässt sich hier derzeit vergleichsweise preiswert Urlaub machen.

Euböa, Griechenland

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Vergessen Sie Kreta und Rhodos für einen Moment. Euböa (oder Evia) ist die zweitgrößte Insel Griechenlands, wird aber von internationalen Touristen fast komplett übersehen. Die Athener lieben sie als Wochenend-Refugium und im Herbst haben Sie diese Trauminsel fast für sich allein. Freuen Sie sich auf dichte Pinienwälder, die bis an versteckte Traumstrände reichen, und kleine, authentische Tavernen, in denen der Ouzo nur einen Bruchteil dessen kostet, was Sie auf Mykonos zahlen würden. Bei herrlichen 22 bis 25 Grad im Herbst ist das Meerwasser der Ägäis noch wunderbar warm.

Andalusien, Spanien

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Wer Lust auf eine Mischung aus Kultur-Trip und Strandurlaub hat, sollte den Süden Spaniens ins Visier nehmen. Wenn die drückende Hitze des Sommers in Städten wie Sevilla, Granada oder Málaga nachlässt, herrscht in Andalusien das perfekte Sightseeing-Wetter bei rund 25 Grad. Wer an der Küste bleibt, kann oft noch bedenkenlos im 20 Grad warmen Mittelmeer schwimmen. Ein weiterer Pluspunkt: In der Nebensaison sind Sie in den Tapas-Bars wieder unter Einheimischen und sparen gleichzeitig bares Geld.

Zypern

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Zypern ist so etwas wie die Geheimwaffe gegen den europäischen Herbst-Blues. Die geteilte Insel im östlichen Mittelmeer bietet selbst im Oktober noch echtes Hochsommer-Feeling mit herrlichen Temperaturen von bis zu 28 Grad. Egal ob Sie morgens antike Ausgrabungsstätten erkunden oder nachmittags an den goldgelben Stränden entspannen, auf Zypern haben Sie bestes Bade-Wetter bei einem unschlagbaren Preis-Leistungs-Verhältnis.