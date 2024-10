Horror-Crash fordert ein Todesopfer und zwei Verletzte

Die Ursache der Kollision war vorerst unklar, so die Polizei.

Kirchschlag. Ein Frontalzusammenstoß zweier Autos hat in der Nacht auf Montag auf der Leonfeldener Straße (B126) in Kirchschlag (Bezirk Urfahr-Umgebung) einen Toten und zwei Verletzte gefordert. Die Ursache der Kollision war vorerst unklar, so die Polizei. Der Wagen eines 22-Jährigen aus dem Bezirk Urfahr-Umgebung und ein entgegenkommendes Fahrzeug, das von einem 58-jährigen Linzer gelenkt wurde, krachten frontal gegeneinander.

Das Auto des Linzers wurde über die Leitschiene in einen Wald geschleudert. Er und seine 34-jährige Beifahrerin mussten aus dem Wrack geschnitten werden.

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

© TEAM FOTOKERSCHI.AT / WERNER KERSCHBAUMMAYR ×

Der 58-Jährige wurde noch reanimiert, starb aber wenig später im Spital. Seine Beifahrerin wurde schwer verletzt ins Krankenhaus gebracht. Der 22-jährige Lenker war zwar trotz Verletzungen ansprechbar, konnte aber keinerlei Angaben zum Unfallhergang machen. Ein Alkotest bei ihm verlief negativ.