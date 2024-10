Feuer in Mehrfamilienhaus: Drei Bewohner im Spital

Mehrere Bewohner waren aufgrund der starken Rauchentwicklung in ihren Wohnungen eingeschlossen.

Brand am Montagfrüh in einem Mehrfamilienhaus in der Singrienergasse in Wien-Meidling. Die Einsatzkräfte wurden um 7.30 Uhr alarmiert. Beim Eintreffen der Feuerwehrleute war bereits dichter Rauch aus dem Hauseingang gedrungen. Das Feuer war im Keller des Gebäudes ausgebrochen.

Mehrere Personen waren in ihren Wohnungen eingeschlossen. Sechs Bewohner sowie ein Hund wurden per Drehleiter geborgen, drei Personen mit Fluchtfiltermasken über das Stiegenhaus.

Eine Frau und zwei Männer im Spital

Drei von den Geretteten mussten ins Krankenhaus gebracht werden. Laut Berufsrettung Wien handelte es sich um eine 48-jährige Frau sowie zwei Männer im Alter von 41 und 28 Jahren.

Die mit sieben Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften zu dem Haus in der Singrienergasse ausgerückte Feuerwehr löschte den Brand und belüftete das Stiegenhaus. Die Ursache des Brandes ist Gegenstand von Ermittlungen der Polizei, erläuterte Schauer.