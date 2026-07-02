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Taylor Swift &Travis Kelce: Geheimhochzeit war schon!

Taylor Swift und Travis Kelce stehen zusammen in einer Menschenmenge bei einem Sportevent.
© APA/AFP/ANGELA WEISS
Das teilte die Rubrik "Page Six" der "New York Post" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen mit
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Taylor Swift und Travis Kelce haben im kleinen Kreis geheiratet - noch vor der geplanten Feier im New Yorker Madison Square Garden.

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© APA/AFP/TIMOTHY A. CLARY

Das berichtete die Rubrik "Page Six" der "New York Post" am Donnerstag unter Berufung auf mehrere ungenannte Quellen. Zuvor soll das Paar in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA gespendet haben, teilte eine Vertreterin Swifts mit.

Musik- und Bildungsprogramme in den USA

Darunter seien etwa Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme in den USA. Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung.

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