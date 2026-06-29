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Bald zu Dritt?

Zverev träumt von Familie mit Sophia Tomalla

© Getty Images for BMW
Nach seinem geschichtsträchtigen Grand-Slam-Sieg bei den French Open sorgt Tennis-Star Alexander Zverev nun abseits des Platzes in Kitzbühel für Aufsehen und spricht überraschend offen über seine Zukunft.
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Der frischgebackene French-Open-Sieger Alexander Zverev sorgt nach dem größten Erfolg seiner Karriere für emotionale Momente im Fernsehen. Im Gespräch mit Moderatorin Frauke Ludowig auf RTL gab der 29-Jährige ganz private Einblicke in seine Beziehung mit Schauspielerin Sophia Thomalla. Dabei ging es nicht um Matchbälle, sondern um die ganz große Liebe und die gemeinsame Zukunftsplanung.

Große Zukunftspläne

"Ich wünsche mir eine riesige Familie", verriet Alexander Zverev im Interview ganz offen. Auf die Frage, wann es mit der gemeinsamen Familienplanung so weit sei, reagierte der Sportler mit einem Schmunzeln: "Das musst du Sophia fragen." Für den Tennis-Star steht fest, dass sich Karriere und Familie unter einen Hut bringen lassen, auch wenn dafür eine gute Organisation nötig ist. Da beide beruflich extrem erfolgreich sind, meint Zverev pragmatisch: "Ich glaube, dass einer dann etwas weniger machen muss." Keineswegs wolle er seine Partnerin, mit der er seit fast fünf Jahren zusammen ist, unter Druck setzen.

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Tiefe Liebe und Respekt

Wie wichtig die 36-jährige Moderatorin für ihn ist, wurde im Liebes-Talk mehr als deutlich. "Klar, ich liebe sie", stellte Zverev klar und fügte hinzu: "Ich habe unfassbar viel Respekt vor ihr, weil für mich ist sie einer der schlausten Menschen, die ich je kennengelernt habe." Besonders in einer schweren Phase Anfang 2025, als das Tennis-As mit mentalen Problemen zu kämpfen hatte, erwies sich Sophia als Fels in der Brandung. Zverev gab selbstkritisch zu, damals ein schwieriger Mensch gewesen zu sein. Dank einer Therapie und Sophias Gespür dafür, wann er Ruhe oder Unterstützung brauchte, fand er aus der Krise.

Erfolg ohne Tribünen-Gast

Sogar beim Finale in Paris zeigte sich das blinde Verständnis des Paares. Zverev wollte aus Aberglaube nicht, dass Sophia auf der Tribüne sitzt, da er alle von Anfang an oder gar nicht dabei haben möchte. Dass sie dies akzeptierte und erst nach dem Sieg nach Paris reiste, bedeutet ihm extrem viel: "Das zeigt eigentlich alles." Bisher teilt das Paar das Leben mit den beiden Dackeln Mishka und Buba. Und was sagt Sophia selbst zum Thema Kinderwunsch? Sie meinte gegenüber RTL humorvoll: "Üben, üben, üben …"

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