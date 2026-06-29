Tränen-Drama um Vinicius jr. vor Japan-Hit

Kurz vor dem wichtigen K.o.-Kracher Brasiliens gegen Japan zeigt sich Samba-Star Vinicius jr. von seiner emotionalsten Seite.

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Am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen die Samba-Stars von Brasilien auf Japan, gegen die man erst vor wenigen Monaten ein Testspiel 3:2 verloren hatte. Die Hoffnungen des Rekord-Weltmeisters ruhen auch dieses Mal auf den Schultern von Vinicius jr. von Real Madrid.

Auf dem Platz wechselt der Offensiv-Ausnahmekönner stets zwischen Genie und Wahnsinn. Während er mit Traumtoren die Fans begeistert, gibt es immer wieder auch Aufregung um so manche Aktion des temperamentvollen Südamerikaners.

Doch kurz vor dem wichtigen Spiel gegen die Asiaten hat sich der 25-jährige Brasilianer von seiner emotionalen Seite gezeigt. In einem Interview während der Sendung "Domingão com Huck" wurde ihm eine Videobotschaft seiner Großmutter gezeigt. Er wollte noch antworten, doch dann brach es aus ihm raus und er konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Mir fehlen die Worte"

Als er dann wieder seine Worte fand, erklärte er das Tränen-Drama live auf Sendung: "Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Weil mein Vater immer weit weg wohnte, war ich stets bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Großmutter. Das Haus war klein, deshalb schlief ich lange Zeit im selben Bett wie sie. Mir fehlen die Worte. Sie hat mein Leben maßgeblich geprägt."

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Diese Seite kennen die wenigsten von ihm. Doch es geht weiter. Vini jr. schildert: "Ich weiß, dass für jeden Menschen irgendwann der Moment des Abschieds kommt, deshalb genieße ich jeden Augenblick mit ihr." Doch vorerst möchte er noch nicht nach Brasilien zurück, sondern mit der Selecao noch lange bei der WM in den USA bleiben.