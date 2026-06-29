Fußball WM
TV
E-Paper
Sport

Im Interview

Tränen-Drama um Vinicius jr. vor Japan-Hit

OR
von
Ein Fußballspieler sitzt auf einem Stuhl und bedeckt sein Gesicht mit der Hand.
© X
Kurz vor dem wichtigen K.o.-Kracher Brasiliens gegen Japan zeigt sich Samba-Star Vinicius jr. von seiner emotionalsten Seite.
OE24 auf Google bevorzugen

Am Montag (ab 19 Uhr im oe24-LIVE-TICKER) treffen die Samba-Stars von Brasilien auf Japan, gegen die man erst vor wenigen Monaten ein Testspiel 3:2 verloren hatte. Die Hoffnungen des Rekord-Weltmeisters ruhen auch dieses Mal auf den Schultern von Vinicius jr. von Real Madrid.

Auch interessant

Personal-Beben beim ORF: Werbechef fristlos gekündigt

Online-Monopol fällt – aber wer zahlt die Zeche?

"KUNST BLUNZN": Uraufführung im Nitsch Museum

Auf dem Platz wechselt der Offensiv-Ausnahmekönner stets zwischen Genie und Wahnsinn. Während er mit Traumtoren die Fans begeistert, gibt es immer wieder auch Aufregung um so manche Aktion des temperamentvollen Südamerikaners.

Doch kurz vor dem wichtigen Spiel gegen die Asiaten hat sich der 25-jährige Brasilianer von seiner emotionalen Seite gezeigt. In einem Interview während der Sendung "Domingão com Huck" wurde ihm eine Videobotschaft seiner Großmutter gezeigt. Er wollte noch antworten, doch dann brach es aus ihm raus und er konnte die Tränen nicht mehr zurückhalten.

"Mir fehlen die Worte"

Als er dann wieder seine Worte fand, erklärte er das Tränen-Drama live auf Sendung: "Sie ist ein ganz besonderer Mensch. Weil mein Vater immer weit weg wohnte, war ich stets bei meiner Mutter, meinen Geschwistern und meiner Großmutter. Das Haus war klein, deshalb schlief ich lange Zeit im selben Bett wie sie. Mir fehlen die Worte. Sie hat mein Leben maßgeblich geprägt."

Diese Seite kennen die wenigsten von ihm. Doch es geht weiter. Vini jr. schildert: "Ich weiß, dass für jeden Menschen irgendwann der Moment des Abschieds kommt, deshalb genieße ich jeden Augenblick mit ihr." Doch vorerst möchte er noch nicht nach Brasilien zurück, sondern mit der Selecao noch lange bei der WM in den USA bleiben.

Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden

OE24 entdecken

WM-Verschwörung um Marko Arnautovic

Deutschland zittert vor Paraguay

Brasilien Japan

Tränen-Drama um Vinicius jr. vor Japan-Hit

Algerien-Star verteidigt sich für sein Tor gegen Österreich

Niederlande will sich im Hit gegen Marokko durchsetzen

Spanien-Star droht WM-Aus vor ÖFB-Kracher

Fast 1 Millionen sahen Österreichs WM-Wunder

Schüsse fallen auf WM-Fanmeile - bereits ein Toter

Messi schon wieder mit Fluch belegt