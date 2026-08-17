Das ging schnell!
Ariana Grande zeigt Liebes-Tattoo mit ihrem Ex
"I do love you" – "Ich liebe dich wirklich" – steht seit Kurzem auf Arianas Schlüsselbein. Besonders pikant: Genau diesen Schriftzug trägt auch Ricky Álvarez – und zwar an derselben Stelle.
Der Tänzer hat das Tattoo bereits seit längerer Zeit. Schon vor rund einem Jahr zeigte er es auf einem Selfie im weißen Tanktop. Seit einigen Wochen häufen sich darunter allerdings die Kommentare von Fans, die auf ein Liebes-Comeback des früheren Paares hoffen.
Ariana zeigt sich wieder mit ihrem Ex
Auch Ariana selbst heizt die Spekulationen an. Vor wenigen Tagen veröffentlichte die Sängerin mehrere Fotos auf Instagram – darunter zwei auffällig vertraute Schnappschüsse mit Álvarez.
Die Bilder sind teilweise etwas verschwommen. Auf einem ist sogar nur ein Teil ihrer Körper zu sehen. Einen Hinweis darauf, wer an ihrer Seite ist, liefert Grande trotzdem: Sie markierte Ricky Álvarez im Beitrag.
Für ihre rund 363 Millionen Follower dürfte damit schnell klar gewesen sein, wer auf den Bildern mit ihr kuschelt.
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Mehr als 50 Tattoos auf ihrer Haut
Dass Ariana Grande eine große Tattoo-Liebhaberin ist, ist längst bekannt. Mittlerweile soll die Sängerin mehr als 50 Motive auf ihrem Körper tragen. Besonders ihre Hände sind mit zahlreichen kleinen Tattoos verziert.
Auch Partnertattoos gehören bereits zu ihrer Sammlung. Gemeinsam mit ihrer "Wicked"-Kollegin Cynthia Erivo ließ sie sich mehrere Motive stechen.
Das neue "I do love you"-Tattoo wäre allerdings etwas ganz anderes: kein Freundschaftsbeweis, sondern möglicherweise ein ziemlich deutlicher Hinweis auf ein Liebes-Comeback mit Ricky Álvarez.
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