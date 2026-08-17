Innkreisautobahn: Grünbrücke sorgt für Sperren

Auch in der nächsten Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Sperren einstellen. Aktuell werden die Träger des neuen Bauwerks eingehoben.

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OÖ. Auf der Innkreisautobahn kommt es wegen des Baus einer neuen Grünbrücke zu nächtlichen Sperren. Die A8 ist zwischen Haag am Hausruck und Meggenhofen in Fahrtrichtung Suben drei Nächte lang jeweils von 20 bis 5 Uhr nicht befahrbar. Die Grünbrücke entsteht bei Aistersheim im Bezirk Grieskirchen in unmittelbarer Nähe zur Raststation. Derzeit werden die Träger des neuen Bauwerks eingehoben.

Einschränkungen auch nächste Woche

In der kommenden Woche müssen sich Verkehrsteilnehmer erneut auf Einschränkungen einstellen. Ab Montag wird die Autobahn für drei Nächte in Fahrtrichtung Voralpenkreuz gesperrt.

Die insgesamt 50 Meter lange Grünbrücke soll künftig getrennte Lebensräume von Wildtieren miteinander verbinden. Vor allem Rehe, Rothirsche und Wildschweine sollen die neue Querungsmöglichkeit nutzen. Laut Asfinag sind miteinander verbundene Lebensräume für zahlreiche Tierarten besonders wichtig. Sie ermöglichen den genetischen Austausch zwischen verschiedenen Populationen und tragen damit langfristig zur Erhaltung und Stärkung der Artenvielfalt bei.