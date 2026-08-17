Salma Hayek ist jetzt Oma!

Salma Hayek ist frischgebackene Stief-Oma – und offenbar völlig verliebt. Jetzt zeigt der Hollywood-Star erstmals ihren gerade einmal einen Monat alten Enkel und verrät seinen süßen Spitznamen.

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In einem Instagram-Video hält Hayek den kleinen François liebevoll im Arm. Zärtlich streichelt sie dem Baby über die Wange, spricht auf Spanisch mit ihm und kann den Blick kaum von ihrem Enkel abwenden.

Für die Familie ist der Bub zwar der kleine François, doch Hayek hat ihm bereits einen ganz besonderen Kosenamen verpasst: "Panchito".

"Wir sind gesegnet, die vierte Generation von François willkommen zu heißen. Obwohl ich ihn Panchito nennen werde. Er scheint es zu lieben, und ich könnte ihn nicht mehr lieben", schreibt die Schauspielerin zu den Bildern.

Hochzeit und Baby blieben lange geheim

Erst vor wenigen Tagen hatten François Pinault Jr. und die deutsche Gräfin Lara Cosima Henckel von Donnersmarck eines ihrer bestgehüteten Society-Geheimnisse gelüftet. Das Paar machte seine Hochzeit und zugleich die Geburt seines ersten Kindes öffentlich.

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Lara Cosima stammt aus dem traditionsreichen Haus Henckel von Donnersmarck und ist die Tochter des Oscar-prämierten Regisseurs Florian Henckel von Donnersmarck. Ihr Ehemann François Pinault Jr. gehört wiederum zur französischen Luxus-Dynastie Pinault.

Sein Vater François-Henri Pinault steht an der Spitze des Kering-Imperiums, zu dem unter anderem Marken wie Gucci, Saint Laurent, Balenciaga, Alexander McQueen und Bottega Veneta gehören.

Für Hayek geht ein Traum in Erfüllung

Das neue Familienglück dürfte für Salma Hayek eine besondere Bedeutung haben. In einem früheren Interview mit dem TV-Magazin "Red" sprach die Schauspielerin offen über ihren Wunsch nach einer großen Familie.

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"Ich wollte immer viele Kinder haben, und ich konnte es nicht", sagte sie damals. Umso dankbarer sei sie für ihre Patchworkfamilie mit Ehemann François-Henri Pinault. "Das große Glück, das ich hatte, ist, dass mein Mann drei weitere Kinder hat. Also habe ich vier", erklärte Hayek.

Selma Hayek und ihr Ehemann François-Henri Pinault. © Corbis via Getty Images

Nun darf sie sich über eine weitere besondere Rolle freuen: die der frischgebackenen Stief-Großmutter. Und der kleine "Panchito" scheint ihr Herz bereits im Sturm erobert zu haben.