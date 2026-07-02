Wir haben gegen den Weltmeister verloren

Das erhoffte Wunder ist leider ausgeblieben. Die Österreicher haben eine Okay-Partie abgeliefert, aber die La Roja war dann doch besser.

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Die Österreicher haben eine Okay-Partie abgeliefert, aber die Spanier waren dann doch besser. Sie sind ja nicht zufällig regierender Europameister – mit dieser Truppe werden sie auch bei dieser WM noch sehr weit kommen.

Spanien ist mein Titelanwärter Nummer 1

Für mich sind die Spanier neben Frankreich und Argentinien heißester Titelfavorit. Wir haben Fußball-Zauberer bei der Arbeit gesehen. Die Ballzirkulation zum Mit-der-Zunge-Schnalzen. Ein Wahnsinn, mit welcher Präzision die Pässe ankommen. Da können wir nur zuschauen, aber den anderen Mannschaften geht es nicht anders.

Yamal-"Kettenhund" Laimer ging die Luft aus

Wobei die Österreicher eine Minichance witterten. Sie verkauften sich über weite Strecken gut, kämpften wie die Löwen und kamen sogar zu einer Torchance. Konrad Laimer machte seinen Job als "Kettenhund" von Lamine Yamal zu Beginn gut, dann ging ihm die Luft aus.

Wenn du dich auf einen Superstar fixierst, werden auf der anderen Seite Räume frei.

So sahen wir zwei Weltklasse-Tore von Oyarzabal und Porro, der uns mit seinem hervorragend herausgespielten Kopfballtreffer endgültig das Genick brach.