"Auf Augenhöhe!" Rangnick zieht WM-Fazit

Österreich hat alles versucht, für ein Weiterkommen gegen Spanien reichte das aber nicht. So reagiert Teamchef Ralf Rangnick auf das WM-Aus.

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"Wir sind natürlich enttäuscht, dass unsere Reise heute hier zu Ende geht. Bis zum 0:1 waren wir absolut im Spiel. Wir hatten die eine oder andere Situation, die wir mit etwas mehr Mut oder besser hätten ausspielen können. Die Chance von Michael Gregoritsch war natürlich eine Schlüsselszene", so der Teamchef.

Spanien gegen Österreich 1 / 14 © APA/GEORG HOCHMUTH © FIFA via Getty Images © APA/AFP/VALERIE MACON

"Wenn du gegen Spanien so eine Möglichkeit bekommst und sie nutzt, steht es plötzlich 1:0. Insgesamt müssen wir aber anerkennen, dass wir heute auf einen herausragend guten Gegner getroffen sind", erklärt Rangnick.

"Die Mannschaft hat ihr eigentliches Ziel bei der WM erreicht. Wir sind in einer extrem schwierigen Gruppe weitergekommen. Schon bei der Auslosung war uns klar, dass die Wahrscheinlichkeit groß ist, als Zweiter aufzusteigen und anschließend auf Spanien zu treffen", sagt der Deutsche.

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Sein WM-Fazit: "Das war eine enorme Herausforderung. Ich glaube aber, dass diese Mannschaft gegen nahezu jeden anderen Gegner auf Augenhöhe gewesen wäre und gute Chancen gehabt hätte, noch weiterzukommen."