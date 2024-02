× Action, Emotionen und Blut bei Netflix-Dreh in Wien

Nach Kate Winslet stoppt jetzt auch Netflix am Wiener Schillerprak. Dreh für die zweite Staffel von "Totenfrau" nach einem Roman von Bernhard Aichner.

2014 veröffentlichte Star-Autor Bernhard Aichner den ersten Band seiner Trilogie "Totenfrau" über die Bestattungsunternehmerin Brünhilde Blum, die nach dem tödliche Unfall ihres Mannes auf Rachefeldzug geht. Über 500.000 verkaufte Bücher. Ende 2022 kam der erste Band als Netflix-Serie mit u.a. Anna Maria Mühe (Blum), Michou Friesz, Gregor Bloéb oder Simon Schwarz.

Netflix-Dreh am Wiener Schillerpark

Jetzt wird die zweite Staffel als Koproduktion zwischen Netflix und ORF in Wien gedreht. Am Mittwoch wurde dafür der Schillerplatz abgesperrt, so wie im Vorjahr ja schon für Kate Winslet. Bis 25. Mai wird nun noch in Wien gedreht. „Action bis zum Abwinken, emotionale Achterbahn, Blut fließt in Strömen.“ verrät Aichner dazu schon die ersten Details. Am 13. August legt er dann sogar mit einem neuen Krimi nach.