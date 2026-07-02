"Hexer" Schlager: "Österreich fährt wieder zur WM!"

0:3 gegen Spanien! Das Wunder von Los Angeles ist ausgeblieben, Österreich verabschiedet sich von der WM - an Tormann Alex Schlager ist es nicht gelegen.

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"Die Enttäuschung ist schon sehr groß, aber Spanien war den Tick zu gut, wir wären gerne noch länger dabei gewesen"

Spanien gegen Österreich 1 / 14 © APA/GEORG HOCHMUTH © FIFA via Getty Images © APA/AFP/VALERIE MACON

"Meine Paraden sind im Moment sekundär, aber es wird der Punkt kommen, dass ich mich darüber freuen werde."

"Wir müssen das jetzt jeder für sich verarbeiten, wir werden es auch diesmal wieder unsere Köpfe zusammenstecken und alles dafür tun, dass Österreich künftig öfter bei der WM spielt!"

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