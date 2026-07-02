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Aus gegen Spanien

"Hexer" Schlager: "Österreich fährt wieder zur WM!"

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0:3 gegen Spanien! Das Wunder von Los Angeles ist ausgeblieben, Österreich verabschiedet sich von der WM - an Tormann Alex Schlager ist es nicht gelegen.
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"Die Enttäuschung ist schon sehr groß, aber Spanien war den Tick zu gut, wir wären gerne noch länger dabei gewesen"

Spanien gegen Österreich

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"Meine Paraden sind im Moment sekundär, aber es wird der Punkt kommen, dass ich mich darüber freuen werde."

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"Wir müssen das jetzt jeder für sich verarbeiten, wir werden es auch diesmal wieder unsere Köpfe zusammenstecken und alles dafür tun, dass Österreich künftig öfter bei der WM spielt!"

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