Unternehmer startet jetzt Petition zu WKÖ

Harald Mahrer muss viel Kritik einstecken, viele legen ihm den (zweiten) Rücktritt nahe. Ein Unternehmer lässt jetzt mit einer Petition aufhorchen, um die Wirtschaftskammer zu reformieren.

Der Industrielle und Remus-Chef Stephan Zöchling sagt gegenüber oe24, dass er noch heute eine Petition veröffentlichen wird, in der er eine Reform der WKÖ vorschlägt.

"Hunderte Unternehmer unterstützen diese Pläne"

"Schon hunderte Unternehmer unterstützen die Pläne", sagt er gegenüber oe24. Es geht um reduzierte Kammerumlagen und eine Reform der WKÖ. Das genaue Papier wird erst veröffentlicht. Wichtige Punkte darin sind dem Vernehmen nach

die Straffung der Kammerorganisation

die Senkung der Kammerumlagen

und die Auflösung eines Teils der Kammerreserven.

Bereits zuvor hatte Zöchling in oe24.TV sogar einen Boykott der Kammerzahlungen angedroht: "Wenn die WKO ihren Auftrag aus den Augen verliert, muss sie ihn vielleicht wieder spüren lernen", so Zöchling.

Die Kammerreserven sollen jetzt schon 2 Milliarden Euro betragen. 2024 hat die Kammer 911 Millionen Euro eingenommen. Heuer dürften es 930 Millionen Euro sein.