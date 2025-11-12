Mahrer nach Polit-Aufstand vor Rücktritt

Zwei mächtige ÖVP-Landeshauptleute legen Harald Mahrer öffentlich den Rücktritt nahe. Warum der Wirtschaftskammer-Präsident jetzt wackelt

Was wie leise Kritik klingt, ist in Wirklichkeit bereits eine öffentliche Demontage von Harald Mahrer. Sowohl NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP) als auch ÖO-Landeshauptmann Thomas Stelzer sagen oe24, dass die Kritik seitens Unternehmer bereits zu groß geworden sei. Tatsächlich forderten zunehmend ÖVP-nahe Unternehmer, dass Mahrer gehen müsse. nachdem die Wirtschaftskammer-Funktionäre sich die Teuerung ursprünglich golden abgelten wollten..

ÖO-Landeshauptmann Thomas Stelzer kritisiert: „Das Vertrauen vieler Unternehmerinnen und Unternehmer ist erschüttert. Die Wirtschaftskammer ist nun gefordert, dieses Vertrauen rasch zurückzugewinnen. Mit wem an der Spitze, haben die Gremien in der Wirtschaftskammer oder Harald Mahrer selbst zu entscheiden.“

"Das ist ein Frontalschaden"

NÖ-Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sagt oe24: „Ich kann ihnen sagen, dass ich dazu in den letzten Tage zahllose Gespräche geführt habe. Auch mit hunderten Landsleuten, die mich im Laufe des Sonmtags beim Tag der offenen Tür in meinem Büro besucht haben, um mit mir zu reden.

Und wenn sie mich fragen, was unsere Landsleute in Niederösterreich dazu sagen, dann kann ich nur sagen: Das ist ein Frontalschaden. Der Unmut ist mehr als groß - gerade auch bei unseren großteils ehrenamtlichen Funktionären. Darum ist auch die offene Diskussion innerhalb der Wirtschaftskammer mehr als verständlich.“ Zur Funktion als WKÖ-Präsident: „Das sind keine Entscheidungen, die wir in St. Pölten zu treffen habe. Ich gehe davon aus, dass in Wien die richtigen Schlüsse im Sinne der Wirtschaft gezogen werden. Das ist wichtig, denn unsere Betrieben brauchen eine starke und vor allem glaubwürdige Wirtschaftsvertretung.“

Noch brutaler agiert die berühmte Adlerrunde aus Tirol - mächtige ÖVPnahe Unterneher: "Wir fordern eine Rückbesinnung auf die Grundwerte der Wirtschaft: Leistung, Verantwortung, Glaubwürdigkeit", erklärt der Sprecher der Adlerrunde Klaus Mark.

Kanzleramt kalt erwischt

Die Reaktion von Mikl-Leitner und Stelzer - beide regieren mit der FPÖ - sowie der Tiroler Adlerrunde hat übrigens das Kanzleramt kalt erwischt. Just am Mittwoch hatte ÖVP-Generalsekretär Nico Marchetti - zehn Tage nach der ersten Aufregung über die geplante 4,2 Prozent Erhöhung, die Mahrer anschließend halbierte - eine kurze Solidaritätsadresse für Mahrer veröffentlicht: "Ja, es sind Fehler passiert. Man muss aber auch Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern zugestehen, dass sie Fehler machen und diese eingestehen. Harald Mahrer hat nun Reformen in der Wirtschaftskammer angekündigt. Wir trauen ihm zu, dass er diese auch umsetzen kann".

Insider: Mahrer vor Rücktritt

ÖVP-Insider gehen davon aus, dass sich Mahrer nicht mehr lange im Amt halten werden könne. "Mahrer steht vor dem Rücktritt", behauptet ein ÖVP-Spitzenmann. Derzeit scheinen nur die Wirtschaftskammer in Wien und Salzburg noch ein wenig hinter ihm zu stehen.