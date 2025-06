VPNÖ-Manager Zauner als Landtagsabgeordneter angelobt

Matthias Zauner (39) ist am Donnerstag als neuer Abgeordneter im NÖ Landtag angelobt worden. JVP-Landesobmann Sebastian Stark wurde zum Bundesrat gewählt.

Der Landesgeschäftsführer der Volkspartei hat das Mandat von Jochen Danninger übernommen, der als Generalsekretär in die Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) gewechselt ist. Zu Zauners Nachfolger im Bundesrat wurde JVP-NÖ-Landesobmann Sebastian Stark gewählt. "Ich bin dankbar für diesen Vertrauensbeweis in die gesamte Junge Volkspartei und freue mich auf die kommenden Aufgaben", sagt Stark. Damit sind nach dem Ausscheiden von Danninger nun alle Wechsel vollzogen.

Parteimanager Zauner voller Tatendrang

"Mit Matthias Zauner wechselt ein politischer Profi in den NÖ Landtag, der sein Handwerk in Wr. Neustadt gelernt hat. Mit Sebastian Stark können wir uns in Zukunft im Bundesrat auf eine junge Stimme aus dem Bezirk Gmünd verlassen. Er wird auf Bundesebene – also im Bundesrat und Nationalrat – der jüngste Mandatar der Volkspartei sein. Beide sind eine perfekte Verstärkung und stellen uns noch breiter auf – ich freue mich auf die Zusammenarbeit“, so VP-Klubobmann Kurt Hackl.

Neo-Mandatar Zauner ist im St. Pöltner Landhaus seit 1. September 2023 Parteimanager der Volkspartei NÖ. Der Länderkammer gehörte er seit 23. März 2023 an. Zudem ist Zauner seit 2020 Mitglied des Gemeinderats von Wiener Neustadt und seit Februar dieses Jahres auch geschäftsführender ÖVP-Stadtparteiobmann. "Die politische Arbeit für unser Land und seine Bürgerinnen und Bürger war und ist mir eine Herzensangelegenheit. Ich freue mich darauf, diese Verantwortung künftig auch im Landesparlament in St. Pölten wahrnehmen zu dürfen", erzählt Zauner.