Jesus wird neuer Ronaldo-Trainer

Jorge Jesus Portugal steht laut Medienberichten vor dem Engagement als neuer Trainer der Nationalmannschaft nach einem erfolgreichen Treffen in Lissabon.

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Beim Verbandstreffen am Donnerstag wurden in Lissabon die letzten Details der Zusammenarbeit geklärt und eine endgültige Vereinbarung erzielt. Das berichteten das Fachblatt Record und weitere Medien des Landes. Der 71 Jahre alte Portugiese Jorge Jesus soll das Nationalteam von Portugal übernehmen und die Mannschaft in die Zukunft führen. Zuletzt feierte der erfahrene Coach große Erfolge im Ausland. Er führte den Club Al-Nassr zur Meisterschaft in Saudi-Arabien.

Details zur Trainer-Einigung in Lissabon

Bei seinem vorherigen Verein arbeitete der Coach auch direkt mit dem Superstar Cristiano Ronaldo zusammen. Ob der mittlerweile 41-jährige Ronaldo seine glanzvolle Karriere in der portugiesischen Nationalmannschaft nach dem bitteren WM-Aus weiter fortsetzt, gilt derzeit als völlig offen. Die endgültige Entscheidung des Kapitäns steht noch aus.

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