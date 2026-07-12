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Ohne Tor

Schweiz beendet unheimliche Messi-Serie

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Ein argentinischer Fußballspieler im Trikot läuft nachdenklich über das Spielfeld.
© EPA
Argentinien zittert sich gegen die Schweiz ins Halbfinale, dafür endet eine unglaubliche Messi-Serie.&nbsp;&nbsp;
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Wenn Lionel Messi bei einer Weltmeisterschaft aufläuft, ist ein Tor des Superstars beinahe garantiert. In 31 Spielen traf er nicht weniger als 21 Mal und löste damit schon in der Gruppenphase den Rekord von Miroslav Klose an.

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Noch unheimlicher ist allerdings die bisher eingebaute Tor-Garantie des Superstars. Denn seit dem 3. Dezember 2022, beim Achtelfinale gegen Australien in Katar, traf "La Pulga" in jeder Endrunden-Partie, in der er auf dem Platz stand.

Serie gerissen

Diese Serie endete allerdings in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Kansas City gegen die Schweiz. Die Eidgenossen hatten den Rekord-Mann die meiste Zeit des Spiels im Griff und konnten ein Tor verhindern.

Immerhin bleibt damit Messis letzter Traum noch am Leben. Denn der einzige Titel, der dem 39-Jährigen fehlt, ist der Goldene Schuh bei einer WM, hier liegt er derzeit mit 8 Toren gleichauf mit Frankreichs Knipser Kylian Mbappe.

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