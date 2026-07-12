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WM-Wette verloren

Norwegian ändert Instagram-Logo zu British Airways

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Die Wettschuld wurde eingelöst.
Den Instagram-Auftritt der norwegischen Fluggesellschaft Norwegian ziert heute das Logo des britischen Mitbewerbers British Airways.
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Grund dafür ist eine Online-Wette um das WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England: Norwegian hatte British Airways herausfordert, bei der Partie das Firmenlogo für einen Tag aufs Spiel zu setzen.

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Nach der unglücklichen 1:2-Niederlage der Norweger nach Verlängerung löst die Airline ihre Wettschulden nun also ein: Seit der Nacht ist ihr Account mit dem Logo der Briten versehen. "Gut gespielt, England und British Airways", schrieb Norwegian dazu. "Wir lieben diesen neuen Look an euch", antwortete British Airways.

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