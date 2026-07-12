Spaniens Ex-Premier beleidigt Franzosen-Team

In einer "Analyse" vor dem Halbfinale zwischen Frankreich und Spanien spricht der spanische Ex-Ministerpräsident sehr respektlos über das französische Nationalteam. Die Reaktionen sind heftig.

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Mariano Rajoy, der ehemalige Ministerpräsident Spaniens, sorgt für Empörung sowohl in Frankreich als auch Spanien.

Frankreich verfügt über einen "Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen", schreibt Rajoy. Er war von 2011 bis 2018 Regierungschef für die konservative Volkspartei Spaniens. Samstags konnte man den Beitrag bereits abrufen, Sonntag reagierten die Politiker darauf.

Spanischer Regierungschef gegen Hass

Der Amtsnachfolger Pedro Sanchez reagierte auf X entschlossen: "Es gibt Menschen, die Zugehörigkeit immer noch am Nachnamen, am Geburtsort oder an der Hautfarbe messen. Andere messen sie an der Verbundenheit mit einem Land und dem Willen, zu ihm beizutragen". Der linke Minister stellt weiter fest: Spanien gehört denen, die es lieben und mit Leben erfüllen. Nicht denen, die es mit fremdenfeindlichen Äußerungen in Verruf bringen. Frankreich, wir sehen uns im Halbfinale. Möge der Bessere gewinnen und der Rassismus verlieren.“

Auch Frankreich entsetzt

Aurore Berge, Beauftragte für die Bekämpfung von Diskriminierung in Frankreich, verurteilte die "wiederholte rassistische Entgleisungen". Naïma Moutchou, Ministerin für die Überseegebiete, sagte: "Das sind keine 'Entgleisungen'. Es ist ein systematischer und verharmloster Hass auf Frankreich und das, was es ist." Sie rief den französischen Fußballverband dazu auf, sich juristisch zu wehren.

Wiederholtes Rassismus-Problem

Das ist nicht der einzige Rassimus-Eklat rund um Frankreich. Schon im Achtelfinale hatte sich die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla in den Sozialen Medien rassistisch geäußert, vor allem Offensivstar Kylian Mbappé ins Visier genommen. Er gebe sich als Franzose aus, schrieb sie unter anderem und beschimpfte ihn harsch. Auf Rajoys Gastbeitrag reagierte auch die französische Botschaft in Madrid. "Alle Spieler der französischen Nationalmannschaft sind Franzosen", hieß es in einer Mitteilung: "Von den 26 Spielern sind 23 in Frankreich geboren." Die drei, die im Ausland geboren wurden, seien ebenfalls Franzosen.