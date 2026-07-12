WM-Halbfinale: England bangt um Declan Rice

Nach dem Einzug der englischen Nationalmannschaft in das WM-Halbfinale wächst auf der Insel die Hoffnung auf den zweiten Titelgewinn. Getrübt wird die Euphorie jedoch von Sorgen um den Fitnesszustand von Mittelfeldspieler Declan Rice.

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Der 27-jährige Profi des FC Arsenal musste im Viertelfinale gegen Norwegen aufgrund eines Magen-Darm-Infekts, der ihn zuvor tagelang ans Bett gefesselt hatte, und einer vorherigen leichten Oberschenkelverletzung bereits zur Halbzeit ausgewechselt werden.

Tuchel war Umstand klar

Laut Nationaltrainer Thomas Tuchel war von vornherein klar, dass der geschwächte Rice keine vollen 90 Minuten absolvieren könne. Der Wechsel zur Pause war zudem eine taktische Entscheidung, um im Falle einer möglichen Verlängerung ein Auswechselfenster zu sparen. Auch BBC-TV-Experte und Ex-Nationalspieler Alan Shearer fiel auf, dass Rice auf dem Platz sichtlich kraftlos wirkte und ihm die nötige Energie fehlte. Da Rice eine absolute Stütze der "Three Lions" ist und – bis auf das Gruppenspiel gegen Panama – in jeder WM-Partie in der Startelf stand, hofft man in England nun auf eine schnelle Genesung. Der Mittelfeldregisseur hat bis Mittwoch Zeit, sich zu erholen, um rechtzeitig für das anstehende Halbfinal-Duell gegen Argentinien wieder zu voller Stärke zurückzufinden.