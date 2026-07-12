Frankreich-Trainer: Update zu Zidane-Gerüchten

Zinédine Zidane gilt als absoluter Favorit auf die Nachfolge von Didier Deschamps als Trainer der französischen Fußballnationalmannschaft. Deschamps, der die Auswahl seit 2014 betreut, wird sein Amt nach der laufenden Weltmeisterschaft niederlegen.

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Das Gerücht um Zidane als künftigen Nationaltrainer hatte im Frühjahr massiv an Fahrt aufgenommen, nachdem der Präsident des französischen Fußballverbandes (FFF), Philippe Diallo, in einem Interview andeutete, den Namen des Nachfolgers bereits zu kennen. Diese Äußerung befeuerte die Zidane-Spekulationen stark und sorgte offenbar auch bei Deschamps für Unmut.

Diallo rudert zurück

In einem aktuellen Gespräch mit der Sportzeitung "L'Équipe" bemühte sich Diallo nun, die Wogen zu glätten und die Spekulationen zu relativieren. Er betonte, dass sein Satz überinterpretiert und falsch verstanden worden sei. Er habe damit keinen konkreten Namen gemeint, sondern lediglich seine Pflicht als Präsident betont, nach Deschamps' Rücktrittsankündigung vorausschauend für die Zukunft zu planen. Um die Arbeit des aktuellen Trainerstabs zu respektieren, wolle er absolute Diskretion wahren. Zudem hob Diallo sein sehr gutes und reibungsloses Verhältnis zu Deschamps hervor, der mit dem Team aktuell im WM-Halbfinale gegen Spanien steht.

Trotz Diallos Klarstellung hinsichtlich einer angeblich bereits getroffenen Entscheidung bleibt Zidane weiterhin der unumstrittene Wunschkandidat für den WM-Zyklus bis 2030. Die offizielle Bekanntgabe des neuen Trainers wird laut Diallo aber definitiv erst nach dem Ende der jetzigen Weltmeisterschaft erfolgen, um nichts zu überstürzen.