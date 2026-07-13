Finanzminister
Trotz Krebserkrankung: Marterbauer bleibt im Amt
Er werde "ab heute" im AKH Wien dagegen behandelt, bleibe aber im Amt. "Die Therapieeinheiten werden zusätzliche Termine in meinem dienstlichen Kalender sein und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen." Die Behandlung werde aber so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".
Auch interessant
Mit Verschiebungen von Terminen zu rechnen
Die Therapieeinheiten werden "zusätzliche Termine" in Marterbauers dienstlichen Kalender sein - "und deshalb bisweilen zur Verschiebung des einen oder anderen Termins führen". Aber die Behandlung werde so geplant, "dass ich meiner Aufgabe und Funktion als Finanzminister unseres Landes voll nachkommen werde".
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden