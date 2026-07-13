Umfrage-Beben in Tirol: ÖVP und FPÖ gleichauf

Mehr als ein Jahr vor der im Herbst 2027 stattfindenden Tiroler Landtagswahl deutet sich ein spannendes Rennen um Platz eins zwischen ÖVP und FPÖ an.

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Laut einer im Auftrag des ORF Tirol vom Institut Foresight durchgeführten Befragung kommen sowohl Volkspartei als auch Freiheitliche auf 29 Prozent. Bei der Landtagswahl 2022 war die ÖVP noch bei 34,71 Prozent gelegen, die oppositionelle FPÖ auf 18,84 Prozent.

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SPÖ stürzt ab

Der ÖVP-Regierungspartner SPÖ muss auch hier Verluste hinnehmen, wenngleich diesmal kein Ergebnis unter zehn Prozent - wie schon einmal - ausgewiesen wurde. Die Sozialdemokraten würden demnach bei zwölf Prozent landen - nach 17,48 Prozent bei der Wahl 2022. Die Liste Fritz erreicht laut der am Montag veröffentlichten Umfrage, bei der 800 Personen von 11. Juni bis 6. Juli telefonisch und online befragt wurden, neun Prozent und liegt damit ungefähr beim selben Ergebnis wie bei der vergangenen Landtagswahl mit 9,90 Prozent. Die Grünen würden etwas zulegen und kämen auf elf Prozent (2022: 9,20 Prozent). Verluste müssten hingegen die NEOS hinnehmen. Fünf Prozent würden derzeit für die Pinken votieren - nach 6,29 Prozent bei der Landtagswahl. Nicht in das Landesparlament kommen würde die auch derzeit dort nicht vertretene KPÖ mit drei Prozent. Nicht ausgewiesen wurde ein mögliches Antreten von Tirols Ex-SPÖ-Chef und früherer Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer, derzeit freier Landtagsabgeordneter, mit einer eigenen Liste. Im Frühjahr waren für Dornauer bei einer Umfrage fünf Prozent prognostiziert worden.

Es könne sich noch viel verändern, meinte Foresight-Geschäftsführer Christoph Hofinger, schließlich würden sich rund ein Drittel der Wähler erst im kommenden Jahr entscheiden. Derzeit schlage sich aber offenbar der für die FPÖ günstige Bundestrend auch in Tirol durch.

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Selbes Ergebnis für Mattle bei "Landeshauptmann-Frage"

Gestellt wurde auch die obligatorische, aber bei Wahlen nicht unmittelbar relevante "Landeshauptmann-Frage": Hier kam ÖVP-Landeshauptmann Anton Mattle mit 29 Prozent auf dasselbe Ergebnis wie seine Partei, FPÖ-Chef Markus Abwerzger auf 15 Prozent.

Die vergleichsweise beliebteste Koalitionsvariante für die befragten Personen wäre offenbar eine solche aus ÖVP und FPÖ mit 14 Prozent, gefolgt von der jetzigen Konstellation aus ÖVP und SPÖ mit elf Prozent. Die Umfrage zeige aber auch, dass es sehr viele Koalitionsvarianten gebe, die sich die Tiroler Bevölkerung vorstellen könne, so Hofinger.

ÖVP betont erneut kein Vorziehen der Wahl

Dass die Tiroler Landtagswahl im kommenden Jahr planmäßig stattfinden wird, darüber gab es ohnedies wenig Zweifel. So hatte Landeshauptmann Mattle bereits im APA-Interview Ende 2025 betont, dass es definitiv beim Wahltermin im Herbst 2027 bleiben werden. Nun bestätigte dies auch der frischgebackene ÖVP-Landtagspräsident Jakob Wolf erneut. "Landeshauptmann Mattle und ich sind uns einig, dass die Wahl im Herbst 2027 stattfinden wird", sagte Wolf der "Tiroler Tageszeitung" (Montagsausgabe).