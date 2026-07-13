Feuerwehreinsatz
Zwei 750-Kilo-Stiere eingebrochen
Zwei Stiere waren gestern durch einen Spaltenboden eingebrochen. Die Tiere sind wohlauf und blieben bei der Rettungsaktion ruhig.
Auch interessant
Zehn Mitglieder der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Mittels Teleskoplader wurden zunächst Teile des beschädigten Spaltenbodens entfernt. Unter tatkräftigem Einsatz gelang es schließlich, beide etwa 750 Kilo schweren Tiere behutsam aus der Grube zu retten.
Die Feuerwehr stand rund drei Stunden im Einsatz.
OE24 TV Live-Stream
OE24 TV Live-Stream
Fehler im Artikel gefunden?Jetzt melden