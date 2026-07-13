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Feuerwehreinsatz

Zwei 750-Kilo-Stiere eingebrochen

Ein Mann führt einen Stier in einem Stall, im Hintergrund ist ein roter Traktor zu sehen.
© Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten
Großtierrettungen sind immer fordernd – sowohl für Tiere als auch für die Einsatzkräfte: Umso mehr freut man sich bei der FF Krenstetten, dass die Rettung von zwei Stieren gut ausgegangen sind.
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Zwei Stiere waren gestern durch einen Spaltenboden eingebrochen. Die Tiere sind wohlauf und blieben bei der Rettungsaktion ruhig.

Ein Mann kniet vor einem Stier, der in einer Grube im Stall feststeckt.
Stiere © Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten

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Zehn Mitglieder der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Mittels Teleskoplader wurden zunächst Teile des beschädigten Spaltenbodens entfernt. Unter tatkräftigem Einsatz gelang es schließlich, beide etwa 750 Kilo schweren Tiere behutsam aus der Grube zu retten.

Ein Stier steht im Stall, ein Mann beobachtet ihn, weitere Kühe sind im Hintergrund.
Stiere © Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten

Die Feuerwehr stand rund drei Stunden im Einsatz.

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