Zwei 750-Kilo-Stiere eingebrochen

Großtierrettungen sind immer fordernd – sowohl für Tiere als auch für die Einsatzkräfte: Umso mehr freut man sich bei der FF Krenstetten, dass die Rettung von zwei Stieren gut ausgegangen sind.

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Zwei Stiere waren gestern durch einen Spaltenboden eingebrochen. Die Tiere sind wohlauf und blieben bei der Rettungsaktion ruhig.

Stiere © Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten

Zehn Mitglieder der Feuerwehr rückten zum Einsatz aus. Mittels Teleskoplader wurden zunächst Teile des beschädigten Spaltenbodens entfernt. Unter tatkräftigem Einsatz gelang es schließlich, beide etwa 750 Kilo schweren Tiere behutsam aus der Grube zu retten.

Stiere © Bfkdo Amstetten / FF Krenstetten

Die Feuerwehr stand rund drei Stunden im Einsatz.