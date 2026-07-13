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Sommerferien

Hitze im Kindergarten: SPÖ startet Umfrage

Lehrerin zeigt Kindern im Kindergarten ein Plakat mit Planeten und Sternen im Sonnensystem.
© Getty Images
Nicht nur Schulen in Mittelpunkt stellen, fordert die SPÖ und will bei den Kindergärten zur Hitze nachfragen.
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Die SPÖ startet eine Umfrage zur Hitzesituation in Kinderbildungs- und Betreuungseinrichtungen."Wenn über Hitze gesprochen wird, stehen oft Schulen im Mittelpunkt. Dabei dürfen wir nicht vergessen, dass viele Kinderkrippen und Kindergärten gar keine Sommerferien haben und den ganzen Sommer über offenhalten", so Elementarpädagogik-Sprecherin Silvia Kumpan-Takacs in einer Aussendung.

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Umfrage

Ziel der Umfrage sei es, mehr Aufmerksamkeit auf die Situation in der Elementarpädagogik zu lenken und gemeinsam mit den Betroffenen konkrete Lösungen zu entwickeln. Sie richtet sich an Pädagoginnen und Pädagogen sowie Assistenz- und Betreuungskräfte. Betroffene sollen dann berichten können, wie sie die Hitzetage erleben und welche etwaigen Maßnahmen bereits funktionieren und welche nicht. Interessierte können über die Website der SPÖ teilnehmen.

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