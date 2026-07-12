Aufgepasst! Das blüht Öffi-Fahrgästen ab Montag

Ab Montag kommt es im Netz der Wiener Linien zu umfangreichen Bauarbeiten und Fahrplanänderungen

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Zuvor stellt die Wiener Linien den Betrieb der Linie U2 am Sonntag ab 19.30 Uhr komplett ein. Betroffen ist die gesamte Strecke vom Karlsplatz bis hin zur Seestadt. Die Wiener Linien verweisen auf die Ersatzlinie U2E zwischen Praterstern und Donaumarina sowie auf zahlreiche weitere Ausweichmöglichkeiten. Dazu zählen die U-Bahn-Linien U1, U3 und U4, verschiedene Straßenbahnlinien und die Schnellbahnlinie S80. Die Intervalle der U1 werden für diesen Zeitraum verdichtet. Dichter unterwegs sind ebenso die Linien 25, 26, 27, 26A und 92A.

Dieser Facebook Post kann aufgrund Ihrer aktuellen Datenschutzeinstellungen nicht angezeigt werden, da für dessen Einbettung ein Drittanbieter hinzugezogen wird, der technisch für den Betrieb der Website nicht zwingend notwendige Cookies setzt. Wenn Sie den Inhalt sehen möchten, bitten wir Sie um Einwilligung zu diesem konkreten Cookie von „Facebook“. Ihre Einwilligung ist einmalig für den Aufruf dieses Inhalts und wird nicht gespeichert. Einwilligung erteilen Je nach Anbieter kann mit der Erteilung Ihrer Einwilligung auch ein Datentransfer in Drittstaaten verbunden sein, für die keine geeigneten Garantien vorliegen. Nähere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung .

Geteilte U3

Umfangreiche Arbeiten gibt es auch auf der Linie U3. Von 13. Juli bis Ende August werden dort Weichen und Gleiskreuzungen erneuert. Aus diesem Grund fährt die U3 in dieser Zeit nur geteilt, nämlich einerseits zwischen Ottakring und der Hütteldorfer Straße sowie andererseits zwischen Westbahnhof und Simmering. Als Ersatz stehen die Ersatz-Straßenbahn E3 sowie die Linien 46, 48A und 49 zur Verfügung.

Gleisbau-Schwerpunkt im 9. Bezirk

Gut abgestimmt, sorgfältig geplant: Stadt Wien, Wiener Stadtwerke und Partner nutzen die Sommermonate für wichtige Zukunftsprojekte © Peter Gugerell,

Einen Schwerpunkt der Sommerbaustellen bildet der Bereich Währinger Straße, Spitalgasse und Nußdorfer Straße. Von 13. Juli bis Ende August werden dort rund 500 Meter Gleise und Weichen komplett erneuert. Gleichzeitig laufen notwendige Vorarbeiten wie Leitungsumlegungen für die künftige Linie U5 bis Hernals.

Anpassungen bei Bus und Bim:

Die Buslinie 40A fährt in diesem Zeitraum im dichteren Intervall.

Die Linie 5 fährt geteilt zwischen Westbahnhof und Josefstädter Straße sowie zwischen Praterstern und Franz-Josefs-Bahnhof und weiter bis zur Augasse.

Die Linien 40, 41 und 42 werden temporär eingestellt. Außerhalb des Gürtels (ab Währinger Straße, Volksoper) übernehmen die Linien 37 und 38 die Streckenabschnitte der Linien 40, 41, und 42. Die Linie 37 fährt in dieser Zeit zwischen Hohe Warte und Herbeckstraße (über Gürtel und Kreuzgasse) und ersetzt die Linien 40 und 42. Die Linie 38 ist zwischen Grinzing und Pötzleinsdorf unterwegs (über Gürtel und äußere Währinger Straße) und ersetzt die Linie 41.

Die Linie 12 fährt zwischen Hillerstraße und Franz-Josefs-Bahnhof und weiter zur Augasse.

Die Linie 12 fährt zwischen Hillerstraße und Franz-Josefs-Bahnhof und weiter zur Augasse.

Durch das dichte Angebot von Bus-, Straßenbahn- und U-Bahnlinien und den Ersatzangeboten wie den Linien 37 und 38 sowie zahlreichen Ausweichmöglichkeiten mit U2, U4, U6, D, 2, 43, 44 und 13A bleiben Fahrgäste trotz umfangreicher Bauarbeiten im 9. Bezirk gut unterwegs.

Modernisierungsarbeiten beim RIng

Im Juli und August werden Gleise und Weichen beim Universitätsring, Schottenring und in der Akademiestraße erneuert.

Ab 13. Juli fährt die Linie 71 bis Ende August zwischen Kaiserebersdorf und Schwarzenbergplatz. Die Linie D fährt zwischen Schwarzenbergplatz und Börse umgeleitet über Stubentor und Schwedenplatz.

Aus für die Station Parlament

Ebenfalls ab 13. Juli hat die Linie D dauerhaft nur mehr 31 statt bisher 32 Haltestellen. Die Haltestelle Parlament wird künftig weder von der Linie D noch von den anderen Ringlinien eingehalten. Analysen haben gezeigt, dass die benachbarten Haltestellen Ring, Volkstheater U und Rathausplatz, Burgtheater um ein Vielfaches mehr genutzt werden. Die umliegenden Haltestellen liegen lediglich rund 200 Meter von der Station Parlament entfernt und befinden sich damit weit unter dem durchschnittlichen Haltestellenabstand im Bim- und Bus-Netz von rund 400 Metern. Durch den Wegfall dieser wenig genutzten Haltestelle werden die Linie D sowie die weiteren Ringlinien 1, 2 und 71 spürbar beschleunigt, da weniger Stopps kürzere Fahrzeiten und einen stabileren Betriebsablauf ermöglichen.